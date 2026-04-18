Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Choć minęło już tyle lat, to nadal jest w sercu fanów, którzy chętnie ją wspominają. Pamięć o niej jest ciągle żywa, a to także dzięki jej bliskim. Aktorka była związana z Jarosławem Bieniukiem. Para doczekała się trójki dzieci - Oliwii, Szymona i Jana. Ostatni z nich ma dziś 13 lat i rzadko pojawia się w mediach. Kiedy Anna Przybylska odeszła, chłopiec miał zaledwie trzy lata. Nic dziwnego, że dziś nie pamięta wielu szczegółów z nią związanych. O tym opowiedział w jednym z wywiadów.
W rozmowie z "Vivą!" dziennikarka postanowiła dopytać Jana Bieniuka, czy często myśli o mamie. Okazuje się, że wspomnienia o Annie Przybylskiej wciąż wywołują u niego smutek, choć coraz lepiej radzi sobie z pustką. "Codziennie (myślę o mamie - przyp. red.) i wtedy moja twarz robi się smutna. Staram się więc myśleć o jej uśmiechu, bo ja też robię się wtedy weselszy. Teraz zresztą jest mi łatwiej niż kiedyś. Tak bardzo za nią tęskniłem" - wyjawił syn Przybylskiej. Nastolatek stara się dziś nie rozdrapywać ran i jest pogodzony z przeszłością. "A jak myślę o mamie, to zastanawiam się, co by powiedziała na to czy na tamto. I że pewnie by na mnie nakrzyczała, że nie włożyłem talerza do zmywarki. Pogodziłem się z tym, że jej nie ma. Staram się nad sobą nie użalać" - powiedział Jan dla "Vivy!". Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby zobaczyć więcej zdjęć najmłodszego syna Przybylskiej.
Najstarszym dzieckiem Anny Przybylskiej jest Oliwia Bieniuk. Dziewczyna dzielnie pracuje na własne nazwisko - studiuje w szkole aktorskiej, a za nią jest m.in. udział w "Tańcu z Gwiazdami" i serialu "Gliniarze". Opowiedziała, jak zapamiętała swoją mamę. Bez lukru przyznała, że Przybylska stawiała jej bardzo wysoko poprzeczkę i często była wobec niej surowa. Przyznała też, że łagodniejszym rodzicem był Jarosław Bieniuk. Oliwia nie ukrywa także, że niekończące porównania do zmarłej matki są dla niej coraz bardziej uciążliwe.