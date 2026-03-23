Aneta Kręglicka od lat jest uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet polskiego show-biznesu. Wszystko przez fakt, iż jeszcze w 1989 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, a kilka miesięcy później zwyciężyła w konkursie Miss Świata. Kręglicka dba przy tym o swoją prywatność. Wiadomo jednak, że z mężem Maciejem Żakiem, doczekała się syna Aleksandra. Zobaczcie, jak wygląda.

Mimo iż Kręglicka rzadko udziela się w mediach społecznościowych, od czasu do czasu publikuje nowe treści i zdjęcia. W przeszłości zdarzyło jej się również zamieścić fotografię właśnie z Aleksandrem. W październiku 2025 roku zrobili też wyjątek i pojawili się razem na premierze filmu. To właśnie dzięki zdjęciom mogliśmy dostrzec, że urodzony w 2000 roku syn modelki jest bardzo podobny do znanej mamy. Uwagę przyciągają zwłaszcza charakterystyczne błękitne oczy i kształt twarzy Kręglickiej i młodego Żaka.

Gwiazda ujawniła też niegdyś, czym zajmuje się Aleksander. Kilka lat temu wyprowadził się do Paryża i pomimo artystycznej duszy, planuje związać przyszłość z biznesem. "Robi piękne zdjęcia, ładnie rysuje, gra na pianinie, ale jest zadeklarowanym przyszłym biznesmenem. My w ogóle jesteśmy rodziną, w której każdy myśli o swoich projektach biznesowo, ale artystycznie" - zdradziła Kręglicka w wywiadzie dla TVN.

W lutym 2026 roku Kręglicka udzieliła wywiadu w podcaście Magdy Mołek "W moim stylu". Opowiedziała również wtedy co nieco o synu. Modelka m.in. zdradziła, że tata Aleksandra zaproponował mu współpracę producencką w związku ze swoim ostatnim filmem. Żak wyszedł także z propozycją roli dla chłopaka w jego najnowszym dziele. Kręglicka podkreśliła jednak, że dla jej syna jest to tylko kwestia zdobycia kolejnego doświadczenia - epizod w karierze. - Mój syn, który nie chce być ani aktorem, ani modelem jest zdeklarowanym przyszłym przedsiębiorcą, zresztą już zaczął pracę w biznesie - zaznaczyła gwiazda.