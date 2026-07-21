Mimo upływu ponad dwóch dekad od premiery fenomen serialu "Gotowe na wszystko" nie słabnie. Produkcja doczekała się statusu kultowej, a kolejne pokolenia odkrywają historię mieszkanek Wisteria Lane. Powstało aż osiem sezonów o perypetiach czterech gospodyń domowych, a na 2026 rok zapowiedziano nawet reboot zatytułowany "Wisteria Lane". W tym czasie życie odtwórczyń głównych ról zmieniło się bardziej, niż wielu fanów mogłoby przypuszczać.

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Teri Hatcher, czyli serialowa Susan Bremmer Mayer Delfino

Pierwotnie rolę Susan Mayer w serialu miała grać Mary-Louise Parker, ale aktorka odmówiła. W tej roli twórcy widzieli także Courteney Cox i Heather Locklear, ale ostatecznie to Teri Hatcher wcieliła się w postać Susan. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Widzowie szybko pokochali roztrzepaną bohaterkę, która zakochała się w Mike'u Delfino i cały czas ściągała na siebie jakieś kłopoty. Aktorka na planie serialu nabawiła się nawet kilku kontuzji, m.in. innymi złamania żeber.



Warto dodać, że Teri Hatcher cieszyła się już sporą popularnością przed startem "Gotowych na wszystko". W latach 90. grała w serialu "Nowe przygody Supermana". Była nawet dziewczyną Bonda w filmie "Jutro nie umiera nigdy". Dziś mówi się o niej głównie w kontekście kolejnych operacji plastycznych - często nie do końca udanych. Z tego też powodu aktorka trafia na okładki tabloidów. Poza tym zagrała m.in. w serialu "Dziwna para" oraz filmach "Sundown" i "W szaleństwie jest metoda".

Eva Longoria, czyli serialowa Gabrielle Solis

Eva Longoria podbiła serca widzów rolą Gabrielle. To głównie jej postać wnosiła do serialu elementy komediowe. Gabrielle była szalona, zadziorna i miała wybuchowy temperament. Zdarzało jej się też wdawać w romanse. Niewątpliwie była to jedna z najbarwniejszych bohaterek "Gotowych na wszystko". Eva Longoria to dziś zaś jedna z największych hollywoodzkich gwiazd. Obecnie wciąż pojawia się w filmach, a zdarza się, że także je produkuje. Przez lata realizowała się także jako modelka i brała udział w wielu kampaniach reklamowych. Napisała także kilka książek kulinarnych. Poza tym Eva Longoria zajmuje się filantropią i jest aktywistką społeczną. Jej fundacja "Eva's Heroes" pomaga dorosłym z zaburzeniami rozwojowymi. Z kolei "Eva Longoria Foundation" ma na celu likwidację luki edukacyjnej w społeczności Latynosek.

Madison De La Garza, czyli serialowa Juanita Solis

Każdy fan "Gotowych na wszystko" zapewne doskonale pamięta Juanitę Solis, rozkapryszoną córkę Gabrielle i Carlosa, która za nic w świecie nie chciała zrezygnować ze słodkości. W tę postać wcieliła się Madison De La Garza, która prywatnie jest przyrodnią siostrą piosenkarki Demi Lovato. Obecnie Madison De La Garza ma 24 lata i wciąż pojawia się w różnych produkcjach. Zagrała m.in. w "Słonecznej Sonny", "Powodzenia, Charlie!" i "Bad teacher". Zajmuje się także reżyserią. Trzeba przyznać, że serialowa Juanita wyrosła na prawdziwą piękność.

Marcia Cross, czyli serialowa Bree Van De Kamp

Postać Bree Van De Kamp to zdecydowanie jedna z najciekawszych bohaterek żyjących przy Wisteria Lane. Angaż dostała Marcia Cross, chociaż producenci początkowo bardzo chcieli w tej roli obsadzić Nicole Kidman. Bree za wszelką cenę starała się utrzymać pozory idealnego życia, chociaż dopadały ją różne problemy: była wdową, rozwódką, zmagała się także z uzależnieniem od alkoholu. Miała skomplikowane związki z mężczyznami i trudne relacje z dziećmi. Sukces odniosła, gdy rozkręciła swoją firmę cateringową.



Po zakończeniu zdjęć do "Gotowych na wszystko" Marcia Cross pojawiła się jeszcze w kilku produkcjach. Niestety, aktorkę dopadła ciężka choroba. W 2018 roku zdiagnozowano u niej raka odbytnicy. Na ten temat wypowiedziała się w wywiadzie dla "Coping With Cancer". "Czytałam wiele opowieści o osobach, które wygrały walkę z rakiem, jednak wiele osób, szczególnie kobiety, było zbyt zawstydzonych, by opowiedzieć, z jakiego rodzaju nowotworem się mierzą. Chcę, aby nie trzeba było się wstydzić tej choroby. Rzecz w tym, że nie zależało mi na tym, by zostać rzecznikiem chorych na raka odbytu. Chciałam kontynuować swoją karierę i życie" - powiedziała Marcia Cross. Aktorka włączyła się także w akcję edukacyjną na temat wirusa HPV.

Felicity Huffman, czyli serialowa Lynette Scavo

Serialowa Lynette Scavo to silna kobieca postać. Wielu recenzentów podkreślało, że Felicity Huffman w tej roli pokazała prawdziwy obraz amerykańskich matek i żon. Felicity Huffman zagrała w wielu produkcjach, ale najbardziej doceniona była jej rola w filmie "Transamerica", za którą dostała nominację do Oscara. Zagrała także w serialu "American Crime". Aktorka jest również aktywistką społeczną i bierze udział w licznych akcjach charytatywnych. Była jednak także zamieszana w pewną aferę - wręczyła łapówkę w zamian za przyjęcie córki na studia. Z tego powodu spędziła w zakładzie karnym dwa tygodnie. "W pełni akceptuję swoją winę. Z żalem i wstydem za to, co zrobiłam, biorę pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaakceptuję wynikające z nich konsekwencje" - napisała Felicity Huffman w mediach społecznościowych.

Vanessa Williams, czyli serialowa Renee Perry

Postać Renee Perry w serialu wypełniła lukę po innej przebojowej bohaterce - Edie Britt. Renee kocha luksus, jest próżna i dość nieczuła. Ostatecznie jednak zaprzyjaźnia się ze swoimi sąsiadkami, a widzom dostarczy wielu powodów do uśmiechu. Vanessa Williams to nie tylko aktorka, ale także popularna piosenkarka. To ona zaśpiewała w animacji "Pocahontas". W polskiej wersji zrobiła to Edyta Górniak. Williams angażuje się w wiele akcji charytatywnych, zwłaszcza na rzecz osób LGBTQ. W 2016 roku wprowadziła też na rynek własną linię ubrań.