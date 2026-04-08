Ze związku Mai Hirsch i Jacka Braciaka w 2003 roku urodziła się Maria. Dziś córka aktorów samodzielnie już o sobie decyduje. Choć to jedyne dziecko aktorki, Hirsch mówi o sobie, że jest bardzo liberalną matką i nie zamierza chronić Marii przed życiowymi błędami. A jakie ma plany na przyszłość? Początkowo wydawało się, że pójdzie w ślady rodziców, lecz później wszystko się zmieniło.

W niedawnym wywiadzie Maja Hirsch wyznała, że kiedy jej córka miała kilka lat, zapatrzona była w mamę, lecz nie interesowała ją gra aktorska, a... stroje. - Oglądała mnie i zazdrościła, ale bardziej tego, że się tak ładnie ubieram. To było śmieszne, bo nie patrzyła, jak gram, tylko jak jestem ubrana - powiedziała aktorka w rozmowie z Plejadą.

W tej samej rozmowie dodała także, że teraz, kiedy Maria jest już dorosłą kobietą, chce podążyć własną drogą i nie zamierza iść w aktorstwo. Przez lata miała okazję zapoznać się z tym, co wiąże się z zawodem rodziców. Choć początkowo praca w branży filmowej wydawała się dla niej atrakcyjna, po latach stwierdziła, że nie chce próbować. Ma za to plan, by w najbliższych latach wyjechać z Polski. Rodzice nie chcą w żadnym wypadku zatrzymywać córki.

Ja jestem bardzo liberalna, bardzo otwarta. Marysia chce wyjechać z Polski. Na razie ma taki pomysł i myślę, że to jest ok. Niech sobie tam hula po świecie, sprawdza, czy jej dobrze. Może wróci, może nie, zobaczymy - powiedziała Maja Hirsch w wywiadzie.

Maja Hirsch i Jacek Braciak nagle zakończyli związek. Para chroni swoje życie prywatne

Do nagłego rozstania pary niespodziewanie doszło po dziesięciu latach, gdy Maja Hirsch zagrała w serialu "Na krawędzi". Tam na planie spotkała byłego partnera, z którym grała parę kochanków. W 2015 roku aktorzy finalnie się rozeszli. Oboje do dziś milczą i nie mówią nic o swoim rozstaniu. Wiadomo jednak, że ze względu na córkę darzą się szacunkiem i pozostają w dobrych relacjach.