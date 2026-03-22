Katarzyna Figura jest matką trojga dzieci. Najstarszy syn gwiazdy kina to 39-letni Aleksander Chmielewski, z którym kilka lat temu aktorka brała udział w sesji dla jednego z magazynów. Owocem związku Katarzyny Figury z Kaiem Schoenhalsem są dwie córki Koko i Kaszmir. Starsza z nich - Koko Clarie urodziła się 24 października 2002 roku, a młodsza Kaszmir Amber przyszła na świat 12 lutego 2005 roku.

Obie córki gwiazdy mieszkają i studiują za granicą. W mediach pojawiały się pogłoski, że Koko próbuje swoich sił w modelingu. Okazuje się jednak, że zajmuje się czymś innym. - Nie wiem, co to jest za historia, bo się dowiedziałam teraz. Koko studiuje akurat Fine Art Photography i pewnie też jest zaangażowana jako modelka, ale generalnie jest za tą drugą stroną kamery. Kaszmir z kolei będzie studiować psychologię, a teraz podróżuje po świecie. I one są bardzo piękne. One są przede wszystkim piękne wewnętrznie. To się uzewnętrznia i to, jak się dalej to wszystko potoczy... zobaczymy - opowiadała Figura w niedawnej rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Aktorka nie ukrywa, że jest bardzo dumna ze swoich córek. - Jest to inspirujące, bardzo się cieszę, że są tak odważne, ciekawe świata i ludzi. (...) Odwiedzamy się, czasami jest to bardzo spontaniczne. Ja generalnie nie oceniam, nie porównuję ani ludzi, ani ich życia, sposobu życia, nie porównuję aktorstwa. Po prostu wydaje mi się, że ważna jest chwila, to, czym żyjemy - mówiła z kolei w wywiadzie udzielonym Plejadzie. Zdjęcia Koko i Kaszmir znajdziecie w naszej galerii.

Jakiś czas temu gwiazda pojawiła się w "Dzień dobry TVN". Tam przyznała, że córki są dla niej nie tylko największym źródłem radości, ale też ogromnym wsparciem. - Są dla mnie wielką inspiracją. Od lat są też wiernymi widzami wszystkiego, co robię. Nie tylko filmy, ale w dużym stopniu teatr. (…) To są nie tylko rzeczy, w których występuję, ale też chodzimy wspólnie do kina czy teatru. W żaden sposób nie wpływałam na córki. Naturalnie przyszło zainteresowanie sztuką - opowiadała.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!