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Tak wyglądał huczny ślub Rafała Brzozowskiego. Na liście gości znane osobistości

1 sierpnia Rafał Brzozowski ożenił się ze swoją ukochaną, o czym rozpisywały się polskie media. Na ceremonii nie zabrakło znanych osób, a para młoda pierwszy taniec zatańczyła do piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Zaskoczyli gości i wspólnie zaśpiewali - i to nie byle jaki utwór.
Ślub Rafała Brzozowskiego
Fot. Instagram/@malgorzata__tomaszewska, Instagram/@karolinawozniak

Ślub Rafała Brzozowskiego z Heleną to jedno z ciekawszych wydarzeń w świecie polskiego show-biznesu tego lata. Muzyk nie był jednak wylewny i długo ukrywał informacje o ceremonii przed mediami. W końcu nadszedł ten wielki dzień, gdy stanął z wybranką serca na ślubnym kobiercu. 1 sierpnia para powiedziała sobie tak, a na ślubie i weselu towarzyszyli im najbliżsi, wśród których nie brakowało znanych osobistości. Para młoda zaskoczyła gości nie tylko wyjątkowym pierwszym tańcem, ale również wspólnym śpiewem.

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Ślub Rafała Brzozowskiego. Tak prezentowali się państwo młodzi 

Zakochani przybyli na miejsce ceremonii w Nowym Dworze Mazowieckim białym Rolls-Roycem. Rafał Brzozowski zaprezentował się w kremowej marynarce, pod którą miał białą koszulę, czarnych spodniach i lakierowanych butach. Wszystko wykończyła ciemna muszka i jasne kwiaty w brustasze. Jak wyglądała jego ukochana? Helena postawiła na białą, długą suknię z koronkowymi wstawkami, która odkrywała jej ramiona.

Muzyk zaprosił na ślub około 400 gości, a wśród nich pojawili się: Piotr Świerczewski, Andrzej Surpon, Tomasz Kammel, Krzysztof Gojdź, bracia Mroczek, Tomasz Iwan, Małgorzata Tomaszewska oraz Marta Manowska. Na ceremonii nie pojawili się Joanna i Jacek Kurscy ze względu na rocznicę Powstania Warszawskiego. Nikt niepowołany nie dostał się na ceremonię, gdyż, jak wynika z medialnych doniesień, wydarzenia pilnowało ośmiu ochroniarzy. 

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Rafał Brzozowski wraz z ukochaną zaprezentowali gościom skrupulatnie przygotowaną choreografię w ramach pierwszego tańca, który wykonali do utworu "Zabiorę cię dziś na bal" Zbigniewa Wodeckiego. Muzyk wielokrotnie podkreślał, że piosenkarz był dla niego autorytetem - mieli okazję wspólnie wydać piosenkę "Zacznij od Bacha". To nie był koniec zaskoczeń, gdyż para zdecydowała się na wspólne wykonanie utworu "The Time of My Life", którą większość doskonale zna z filmu "Dirty Dancing".

Rafał Brzozowski postanowił podzielić się radosnym momentem z fanami w mediach społecznościowych. Opublikował na Instagramie zdjęcie ślubu, choć wraz z Heleną stoją na nim tyłem. Podpisał je słowami: "Nie chodzi o wielkie słowa. Chodzi o jedno: razem. Na zawsze".

 

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