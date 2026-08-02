Ślub Rafała Brzozowskiego z Heleną to jedno z ciekawszych wydarzeń w świecie polskiego show-biznesu tego lata. Muzyk nie był jednak wylewny i długo ukrywał informacje o ceremonii przed mediami. W końcu nadszedł ten wielki dzień, gdy stanął z wybranką serca na ślubnym kobiercu. 1 sierpnia para powiedziała sobie tak, a na ślubie i weselu towarzyszyli im najbliżsi, wśród których nie brakowało znanych osobistości. Para młoda zaskoczyła gości nie tylko wyjątkowym pierwszym tańcem, ale również wspólnym śpiewem.

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Ślub Rafała Brzozowskiego. Tak prezentowali się państwo młodzi

Zakochani przybyli na miejsce ceremonii w Nowym Dworze Mazowieckim białym Rolls-Roycem. Rafał Brzozowski zaprezentował się w kremowej marynarce, pod którą miał białą koszulę, czarnych spodniach i lakierowanych butach. Wszystko wykończyła ciemna muszka i jasne kwiaty w brustasze. Jak wyglądała jego ukochana? Helena postawiła na białą, długą suknię z koronkowymi wstawkami, która odkrywała jej ramiona.

Muzyk zaprosił na ślub około 400 gości, a wśród nich pojawili się: Piotr Świerczewski, Andrzej Surpon, Tomasz Kammel, Krzysztof Gojdź, bracia Mroczek, Tomasz Iwan, Małgorzata Tomaszewska oraz Marta Manowska. Na ceremonii nie pojawili się Joanna i Jacek Kurscy ze względu na rocznicę Powstania Warszawskiego. Nikt niepowołany nie dostał się na ceremonię, gdyż, jak wynika z medialnych doniesień, wydarzenia pilnowało ośmiu ochroniarzy.

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Rafał Brzozowski wraz z ukochaną zaprezentowali gościom skrupulatnie przygotowaną choreografię w ramach pierwszego tańca, który wykonali do utworu "Zabiorę cię dziś na bal" Zbigniewa Wodeckiego. Muzyk wielokrotnie podkreślał, że piosenkarz był dla niego autorytetem - mieli okazję wspólnie wydać piosenkę "Zacznij od Bacha". To nie był koniec zaskoczeń, gdyż para zdecydowała się na wspólne wykonanie utworu "The Time of My Life", którą większość doskonale zna z filmu "Dirty Dancing".

Rafał Brzozowski postanowił podzielić się radosnym momentem z fanami w mediach społecznościowych. Opublikował na Instagramie zdjęcie ślubu, choć wraz z Heleną stoją na nim tyłem. Podpisał je słowami: "Nie chodzi o wielkie słowa. Chodzi o jedno: razem. Na zawsze".