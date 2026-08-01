Michał Wiśniewski słynie nie tylko z bogatej kariery scenicznej, ale i wyboistego życia miłosnego. W marcu tego roku okazało się, że jego piąte małżeństwo z Polą Wiśniewską, z którą doczekał się dwóch synów, dobiegło końca. Obecnie są w trakcie rozwodu, ale to nie wszystko, o czym rozpisują się media. Emocje wzbudził bowiem powrót wokalisty Ich Troje do drugiej żony - Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej. Czwarta żona Wiśniewskiego, Dominika Tajner, ujawniła, jakie ma relacje z byłymi małżonkami muzyka. Co zaskakujące, jedna z nich wyjątkowo jej pomogła.

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Dominika Tajner otwarcie o byłych żonach byłego męża. Padły zaskakujące słowa

Dominika Tajner gościła w podcaście "Matcha Talks", w którym opowiedziała, jakie miała kontaktyw z byłymi żonami Michała Wiśniewskiego jeszcze w trakcie ich małżeństwa. - W trakcie związku było różnie. Większość konfliktów przede wszystkim wynikała z tego, że Michał żył w nietrzeźwości, przez co miały prawo się denerwować. Dzisiaj tak to oceniam. Wtedy stałam bardziej w jego obronie, ale tak naprawdę już pod koniec te relacje były w porządku. To jest fajne, jak dojrzeje się, bo chodzi tylko o te dzieci. Gdyby nie dzieci, to nikt z nikim nie musiałby mieć relacji - zauważa celebrytka.

Co ciekawe, Tajner, opowiadając o relacji z eksżonami muzyka, przyznała żartobliwie, że nazywa je... po numerach. - Z pierwszą żoną Michała nie mam kontaktu, no bo on też nie ma kontaktu. To już długo tam się ciągnęło, nawet nie wiem, czym ona się zajmuje. My tak cyferkami siebie nazywamy, więc dwójeczka i trójeczka spoczko, no a piąteczka teraz chwilowo zablokowała mnie, ale to myślę z tego tytułu, że czwóreczka, czyli ja, daję wsparcie Michałowi, ale mówię - nie jestem przeciwko niej ani za nim, ja nie obieram strony - komentowała uczestniczka ostatniej edycji "Królowej przetrwania".

Dominika Tajner porozmawiała z Mandaryną. Chwilę później rozstała się z partnerem

W podcaście Tajner zdradziła, że prywatnie spotkała się z Mandaryną w Sopocie i miała okazję porozmawiać z nią na temat swojego związku z Mariuszem Wachem. Jak ujawniła celebrytka, ich dyskusja zmieniła wiele i przyczyniła się do końca jej relacji. - Dwójeczka pomogła czwóreczce - komentowała z uśmiechem Tajner.

Przypomnijmy, że pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego, w latach 1996-2001, była Magda Femme. Następnie w 2002 roku wokalista został mężem Mandaryny, z którą rozwiódł się cztery lata później. W tym samym roku trzecią żoną Wiśniewskiego została Anna Świątczak. Małżeństwo pary zakończyło się rozwodem po pięciu latach. Czwarty raz wokalista stanął na ślubnym kobiercu właśnie z Dominiką Tajner. Byli małżeństwem od 2012 do 2019 roku. Polę, z którą rozwodzi się obecnie, poślubił w 2020 roku.