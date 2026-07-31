Z Dominiką Tajner, swoją czwartą żoną, Michał Wiśniewski stanął na ślubnym kobiercu w 2012 roku. Choć małżeństwo zakończyło się rozwodem po siedmiu latach, zarówno Tajner, jak i Wiśniewski podkreślali, że po rozstaniu udało im się utrzymać dobre relacje. Okazuje się jednak, że w ich związku było wiele trudnych momentów związanych m.in. z problemem alkoholowym muzyka.

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Dominika Tajner wspomina małżeństwo z Michałem Wiśniewskim. Tak próbowała mu pomóc

Dominika Tajner o swoich doświadczeniach opowiedziała w podcaście "Matcha Talks". Jak przyznała, bardzo mocno wierzyła w ich uczucie. - On o wszystkich kobietach ładnie mówił, dobrze mówił. I ja stwierdziłam, że no dobrze, no to nie udało się raz, drugi, trzeci. Ja też nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z alkoholizmem - relacjonowała.

Była żona Michała Wiśniewskiego w rozmowie wyjawiła także, że starała się podejść do problemu "zadaniowo". - Powiedziałam: "Hej, dobra, jest źle, ale to jest do pokonania. To jest w ogóle wszystko spoko, wszystko ogarniemy" - opowiadała. Problemów w ich relacji było jednak więcej. - Michał miał jedenaście milionów długu. No te relacje z partnerkami, z mamami dzieci, to było też trudne. Te dzieci były małe. One też miały wiele racji. No, Michał pił, zawalał różne rzeczy, wszystko trzeba było ogarnąć - dodała Tajner.

Dominika Tajner pełniła również rolę menedżerki Michała Wiśniewskiego. Jak przyznała, jego kariera była wówczas w bardzo złym momencie i trudno było znajdować chętnych na koncerty. - Ciężko to było sprzedać. Wiesz, świetnie jest być menedżerem zespołu, który super funkcjonuje i tylko odbierasz telefony i wybierasz oferty. Dużo trudniej jest załatwić sponsora. No jak Michałowi Wiśniewskiemu załatwić sponsora? On nie dość, że jest bardzo bezpośredni, to jak jeszcze wypił, no to już w ogóle czasem walił takimi tekstami - stwierdziła w podcaście.

Dominika Tajner wciąż może liczyć na wsparcie byłego męża

Dominika Tajner jakiś czas temu udzieliła nam wywiadu, w którym wyjawiła, że jej małżeństwo z Michałem Wiśniewskim nie rozpadło się przez żaden głośny konflikt. Jak podkreśliła, po rozstaniu zawsze mogli na siebie liczyć. - Było kilka zdarzeń już przez te lata, które gdzieś tam były sprawdzianem dla nas jako dla przyjaciół i wydaje mi się, że oboje zdaliśmy te sprawdziany. Nie chcę dokładnie mówić, ale to trudne sytuacje życiowe, gdzie potrzebujesz pomocy drugiej osoby. Rozmawialiśmy ze sobą, zawsze mogłam liczyć na Michała, a Michał na mnie. I tak, myślę, będzie - przekazała w rozmowie.

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Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.