AnnaLynne McCord to amerykańska modelka i aktorka, której największą popularność przyniosła rola w serialu "90210" (spin-offu popularnej w latach 90. produkcji "Beverly Hills, 90210"). McCord w październiku bierze ślub z zawodnikiem rugby Dannym Cipriani, a para wybrała dość nietuzinkowy sposób na opłacenie uroczystości. Założyli zbiórkę na portalu, na którym narzeczeni mogą prosić swoich gości o pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kupicha zaśpiewa na weselu? Stawka może nieźle szarpnąć po kieszeni. "Bierzemy więcej..."

Aktorka zbiera pieniądze na opłacenie ślubu. W sieci zawrzało

Jak podaje "HELLO! Magazine", przyszli państwo młodzi chcą zebrać od rodziny i przyjaciół łącznie 14 tys. dolarów na pokrycie ślubnych kosztów (w przeliczeniu daje to ponad 52 tys. zł). Poprzez zbiórkę można pomóc parze zapłacić m.in. za napoje, catering, tort, dekoracje kwiatowe, fotografa, zespół weselny, a nawet pozwolenie na ślub. Wpłaty w wysokości od 100 do 600 dolarów można uiszczać na konkretne cele lub przekazać dowolną kwotę w gotówce. "Wpłać dowolną kwotę i wesprzyj naszą wspólną drogę! Pomóż nam spełnić marzenie o wymarzonym ślubie i podróży poślubnej, przekazując darowiznę w dowolnej wysokości" - czytamy w opisie zbiórki.

Użytkownicy portalu Reddit są zniesmaczeni pomysłem AnnaLynne McCord i Danny'ego Cipriani, zwłaszcza że - jak twierdzą zagraniczne media - majątek pary wynosi w sumie osiem mln dolarów. Internauci zwracają uwagę m.in. na fakt, że państwo młodzi, których nie stać na zorganizowanie wesela, powinni zmienić swoje plany, zamiast prosić gości o wsparcie finansowe. "Mimo że widziałem to już tysiące razy, nie przestaje mnie zaskakiwać, jak bezwstydni są bogaci ludzie", "Żenada i brak klasy", "Wcale mnie to nie dziwi. Wielu bogatych pozostaje bogatymi, bo są skąpi jak mało kto" - czytamy w komentarzach.

Dziennikarka broni pomysłu AnnaLynne McCord

W obronie aktorki stanęła jednak dziennikarka portalu The Cut Olivia Craighead. Jak zaznacza w swoim artykule, strona, na której AnnaLynne McCord założyła zbiórkę, jest konkretnie przeznaczona na pomoc parom w sfinansowaniu podróży poślubnej czy wesela. Jak tłumaczy dziennikarka, to alternatywa dla popularnego w Stanach Zjednoczonych "wedding registry", czyli preferowanej listy prezentów ślubnych, którą przed uroczystością narzeczni wysyłają swoim gościom. "Czy mają też osobną listę prezentów, na której znalazł się mikser planetarny i elegancka pościel, czy to wszystko, o co proszą swoich gości?" - zastanawia się Craighead.