Natalia Kukulska to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych polskich artystek. Z muzyczną sceną jest związana od wczesnego dzieciństwa i mimo upływu lat, jej kariera wciąż dynamicznie się rozwija. Zainteresowanie budzi jednak nie tylko jej twórczość, ale i życie prywatne. Artystka od 25 lat jest związana z Michałem Dąbrówką, z którym ma troje dzieci. Para wzięła ślub w 2000 roku i od tego czasu tworzy trwały związek. Natalia Kukulska nieczęsto mówi o mężu, ale tym razem zrobiła wyjątek i w najnowszym wywiadzie opowiedziała o kryzysach w związku.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kukulska z dumą opowiada o dzieciach. Wkrótce czeka ją rozłąka z córką

Natalia Kukulska wprost o kryzysach w małżeństwie. Nie owijała w bawełnę

Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka łączą życie prywatne z zawodowym i wydawałoby się, że doskonale sobie radzą. Okazuje się jednak, że i w ich relacji nie brakowało gorszych chwil, o czym Natalia Kukulska opowiedziała w podcaście "Portret". Przyznała, że ich uczucie podlega nieustannym zmianom.

- Miłość się nie zmienia, zmienia się jej temperatura i to nie znaczy, że jest coraz niższa, ale po prostu się cały czas zmienia. Cały czas są wzloty i upadki - wyznała. Natalia Kukulska nie ukrywa, że dziś inaczej ocenia trudne momenty, które przeszła z mężem. Rozumie i wierzy, że były one potrzebne, a dzięki kryzysom ich relacja stała się nawet silniejsza.

- Jedyne, co jest pewne, to to, że wszystko się zmienia - tego nauczyło mnie życie (...). Ale też zaufanie, że to wszystko jest celowe. Zastanawiam się, czy rzeczy, które wydarzyły się w moim związku, które były dla mnie trudne - gdyby ktoś teraz zapytał się mnie, czy chciałabym, żeby je wyciąć i żeby ich nie było, to bardzo długo musiałabym się zastanowić - powiedziała Natalia Kukulska.

Natalia Kukulska i jej mąż tak pokonali kryzysy. Artystka szczerze to przyznała

O kryzysach w małżeństwie Natalia Kukulska mówia też w rozmowie z Pudelkiem. Przyznała, że pokonali je dzięki wspólnym wysiłkom, a przede wszystkim miłości. To uczucie cały czas jest, nawet jeżeli były problemy i wkurzaliśmy się nawzajem, albo coś się działo. [...] Trzeba było sobie zadać pytanie, czy jest o co walczyć, bo był taki moment, że mogło się to rozpaść. Ja tego nie ukrywam - powiedziała przed kamerą. Po chwili dodała: - To nie o to chodzi, żeby zawsze było dobrze, bo są trudności. To są etapy, ale teraz rzeczywiście chyba mamy to za sobą.