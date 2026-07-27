Sandra Kubicka związała się z Aleksandrem Milwiw-Baronem w 2021 roku. Para zdecydowała się na ślub w kwietniu 2024 roku, a w maju na świat przyszedł ich syn - Leonard. W marcu 2025 roku usłyszeliśmy, że modelka złożyła pozew rozwodowy, choć niedługo później go wycofała. Do rozstania tej dwójki jednak doszło, a rozwód sfinalizowali w marcu 2026 roku. Celebrytka nie chciała komentować rozstania z Baronem i unikała tego tematu. Co zaskakuje, Kubicka w rozmowie z Dorotą Szelągowską podsumowała związek z muzykiem.

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Sandra Kubicka unikała tego tematu. Teraz wspomniała o związku z Baronem

Obecnie Sandra Kubicka dzieli się swoim szczęściem na Instagramie, publikując chwile z Adamem Zaorskim, z którym jest dziś w związku. O Baronie się nie wypowiada, choć wielu z pewnością jest zainteresowanych tym, jak od środka wyglądał ich związek. W rozmowie z Dorotą Szelągowską w formacie "Czułe słówka" modelka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy co do swoich relacji romantycznych. Najpierw wspomniała o pierwszym narzeczonym, Cedriku Gervaisie. - Z moim pierwszym narzeczonym byliśmy długo razem, on mnie ukształtował jako kobietę, pokazał mi świat, wyciągnęłam z tego coś fajnego - przyznała.

Następnie influencerka zdecydowała się na wyznanie na temat relacji z muzykiem. - To samo ojciec mojego syna. Ja mam Leona z tego związku. To był udany według mnie związek, bo mam syna. A czy bylibyśmy kompatybilni, czy nie, to już nikomu do oceny - stwierdziła w podcaście architektki wnętrz.

Sandra Kubicka otwarcie o tym, jak obecnie podchodzi do związków

Relacja Kubickiej i Zaorskiego kwitnie, a para chętnie pokazuje, jak wspólnie spędza czas. Niedawno mogliśmy zobaczyć ich wypad do Włoch, a także na Mazury czy do Grecji. W rozmowie z Szelągowską modelka opowiedziała o tym, że dziś inaczej podchodzi do związków. - Oczekiwania równa się rozczarowania. Wchodzimy w związek i myślimy: to będzie do końca życia. Ja już się oduczyłam takiego myślenia, cieszę się tym, co jest tu i teraz. Jeśli ten człowiek mnie uszczęśliwia, budzę się rano z uśmiechem, to czuję się kompletna - zaznaczyła Kubicka.