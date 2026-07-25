Pola i Michał Wiśniewscy przechodzą obecnie przez trudny moment. Para wiosną tego roku potwierdziła rozstanie po ponad pięciu latach w związku. Co więcej, w lipcu lider Ich Troje poinformował, że ponownie spotyka się z Mandaryną, z którą rozwiódł się w 2006 roku. W oświadczeniu, które opublikował na Instagramie, uderzył również w Polę Wiśniewską. - Oświadczenie Michała nie było przypadkowe, tam celowo pojawiła się kwota, która została zdementowana później przez moją pełnomocnik - komentowała sprawę w rozmowie z serwisem Kozaczek. W tym samym wywiadzie Pola Wiśniewska opowiedziała też nieco więcej o kulisach rozstania.

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Pola Wiśniewska walczyła o związek. Wspomniała o dzieciach

Krótko po ogłoszeniu rozstania Pola Wiśniewska wydała książkę, w której opowiada m.in. o trudach macierzyństwa oraz presji wynikającej z wyidealizowanego wizerunku macierzyństwa. W rozmowie z Kozaczkiem była partnerka Michała Wiśniewskiego odniosła się do oskarżeń, że wydała publikację w takim momencie, aby "zrobić sobie PR". - Ja ją napisałam dokładnie w czerwcu 2025 roku - przekazała, potwierdzając, że jeszcze wtedy wierzyła, że ona i Michał będą "żyć długo i szczęśliwie". - Ja do samego końca chodziłam za moim mężem i dbałam o ten związek, wierząc, że da się go uratować - powiedziała.

W dalszej części rozmowy Pola Wiśniewska przyznała również, że rozstanie postrzega w pewnym sensie jako porażkę. - Ja sama marzyłam o tej rodzinie i walczyłam do samego końca, i byłam pewna, że nam się uda. A że jest jak jest, to tak, uważam, że jest to porażką. Aczkolwiek nie biorę odpowiedzialności, nie katuję się tym. Ta odpowiedzialność się rozkłada. (...) Chciałabym jednak, żeby moje dzieci wychowywały się w pełnej rodzinie - dodała.

Tak Pola Wiśniewska powiedziała dzieciom o rozstaniu

Pola Wiśniewska gościła w naszym podcaście "Galaktyka Plotek". W rozmowie wyjawiła, w jaki sposób powiedziała o rozstaniu synom pary. Zarówno Pola, jak Michał mają dzieci z poprzednich relacji, ale wspólnie doczekali się też dwóch chłopców. - To wyszło bardzo naturalnie, ja im dawkowałam te informacje, ale wiesz, maluchy są małe, bo Falco ma pięć, Noel ma trzy lata. (...) Ja powiedziałam, poinformowałam o tym Falco, on coś tam dopytał i na tym rozmowę zakończył, ale przyszedł po dwóch godzinach i zapytał o kolejną rzecz - relacjonowała.