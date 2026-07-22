W ostatnich tygodniach coraz głośniej zrobiło się na temat ślubu Rafała Brzozowskiego. Jeszcze w te wakacje muzyk ma powiedzieć sakramentalne "tak". Na liście weselnych gości znaleźli się m.in. Joanna i Jacek Kurscy. Jak teraz wiemy, para nie pojawi się na wydarzeniu. Żona byłego prezesa TVP zabrała głos w tej sprawie.

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Rafał Brzozowski zaprosił na ślub Joannę i Jacka Kurskich. Wiadomo, dlaczego ominą wydarzenie

Pierwsze wieści o możliwej obecności Kurskich na ślubie Brzozowskiego podał Pudelek. Teraz redakcja Plejady skontaktowała się z Joanną Kurską, by dopytać o szczegóły. Okazało się, że para przegapi wydarzenie. - Rafał dzwonił do mnie 16 czerwca, ale gdy powiedział, kiedy jest ślub, od razu odpowiedziałam, że nie będziemy mogli być. Rafałowi życzymy wszystkiego najlepszego - skomentowała żona byłego prezesa TVP.

Kurska wygadała przy tym, kiedy odbędzie się przyjęcie i zdradziła, dlaczego razem z mężem się na nim nie pojawi. - 1 sierpnia to dla nas żelazny program obowiązkowy od zawsze. Upamiętnimy Powstańców Warszawskich, mamę Jacka, która była sanitariuszką Szarych Szeregów ps. Marta w szpitalu Sióstr Niepokalanek na Mokotowie - wyjaśniła w rozmowie. Przypomnijmy, że pierwszego dnia sierpnia w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. - Wieczorem śpiewamy (nie)zakazane piosenki. Jest parę dni w kalendarzu, kiedy nie tańczymy i to jeden z takich dni - podsumowała Kurska.

Rafał Brzozowski dba o prywatność w kwestii ślubu. Te gwiazdy mają się na nim pojawić

Brzozowski dba przy tym o pełną dyskrecję, jeśli chodzi o kwestię jego ślubu oraz przyszłej żony. Choć wiadomo, że od kilku lat jest szczęśliwie zakochany, jego wybranka pozostaje anonimowa. Mediom udało się jednak ustalić nieco więcej szczegółów na temat zbliżających się zaślubin gwiazdora. Pudelek dowiedział się, że sam ślub odbędzie się w jednym z warszawskich kościołów. Para miała również zaplanować huczną imprezę tuż po ceremonii. Jeśli chodzi jednak o listę gości, oprócz wspominanych Kurskich, miała na niej znaleźć się także Edyta Górniak.