Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner tworzą jedną z najgorętszych i najbardziej tajemniczych par w polskim show-biznesie. Choć aktorski duet jest ze sobą związany od 2019 roku wciąż tak naprawdę mało wiemy o ich relacji. Gwiazdy rzadko wypowiadają się na swój temat i dbają o prywatność. W nowym wywiadzie Cielecka zrobiła jednak wyjątek i opowiedziała o ich wspólnym projekcie.

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Magdalena Cielecka szczerze o pracy z Bartoszem Gelnerem. "Może już nie będzie głupich komentarzy"

Cielecka pojawiła się niedawno w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedziała o serialu "Zatoka szpiegów", w którym po raz pierwszy wystąpiła właśnie u boku Gelnera. Dotychczas para miała okazję pracować ze sobą jedynie na deskach teatru. - Przyjęłam tę propozycję, której inicjatorem był Bartek. Trzeba to powiedzieć otwarcie - można powiedzieć, że załatwił mi pracę. My to rozdzielamy. Super jest móc zagrać taką relację. To jest ciekawy projekt, w którym warto się pojawić - skomentowała w programie aktorka.

Odniosła się dalej również do kwestii 16-letniej różnicy wieku pomiędzy nią a partnerem, która od dawna wzbudza poruszenie. - A że razem... Może już nie będzie głupich komentarzy albo idiotycznych pytań o różnicę wieku, tylko będzie się mówić o tym, jak funkcjonujemy w szerszej odsłonie - podkreśliła Cielecka.

Tak o relacji z ukochanym mówiła niegdyś Magdalena Cielecka. "Związek na własnych zasadach"

O związku z Gelnerem Cielecka opowiedziała też nieco więcej w 2024 roku na łamach "Vivy!", odnosząc się do swojego życia miłosnego. "Dziś jestem w relacji, którą bardzo sobie cenię. Tworzymy z Bartkiem związek na własnych zasadach, bo to nasze życie, nasze wybory!" - opisała wówczas aktorka. Cielecka podzieliła się także dość wymownymi słowami o relacjach. "A czy ludzie mieszkają razem czy osobno, czy jedno jest starsze, drugie młodsze, czy są tej samej płci, czy widzą się raz na rok, czy trzymają non stop za ręce i jedzą z jednego talerzyka…? Wariantów jest milion. O wielu pewnie nie słyszeliśmy" - skwitowała w wywiadzie.