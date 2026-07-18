Natalia Niemen pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami na różne tematy. Niedawno artystka pojawiła się w podcaście "Od Nowa", w którym porozmawiała z prowadzącą na dość osobiste i emocjonalne tematy. Niemen otwarcie odniosła się do kwestii relacji i poczucia własnej wartości.

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Natalia Niemen wyznaje: Jestem singlem i żyję w celibacie. "Na razie jest dobrze"

Przypomnijmy, że w 2024 roku Niemen rozwiodła się z mężem, Mateuszem Otrębą. Od tamtej pory artystka raczej dbała o swoją prywatność i rzadko wypowiadała się na tematy sercowe. Teraz zrobiła wyjątek w nowym wywiadzie. - Jestem singlem i żyję w celibacie. Myślę, to też jest ciekawe, bo doszłam do takiego momentu, że ja byle komu nie oddam siebie. Nie chcę psuć swojej energii. No i na razie jest dobrze - skomentowała w podcaście "Od Nowa".

Dalej Niemen wypowiedziała się również w kwestii poczucia własnej wartości. - Naprawdę większość mojego życia ja byłam zahukaną, niewierzącą w siebie, płaczącą przekoszmarnie, przewrażliwą osobą. Borykającą się z poczuciem winy, ale takim, naprawdę chorobliwym. Z ciągłym widzeniem siebie jako piąte koło u wozu, że ja nie daję rady, że ja źle robię wszystkim, że może powinnam była zniknąć - wyznała w rozmowie, podkreślając też jednak, że obecnie wiele się w tych aspektach zmieniło. - Uwierzcie mi na słowo, że dzisiaj jestem kimś, kim nigdy w życiu bym nie wierzyła, że się stanę - podsumowała Niemen.

Fani wspierają Natalię Niemen. "Jakie to wszystko prawdziwe"

Pod nagraniem z wywiadu Niemen prędko zaroiło się od komentarzy internautów. Fani w pełni wspierają artystkę i podzielają jej poglądy w kwestii skupienia się na kochaniu samego siebie. "Jest pani wspaniała, pani Natalio! Dziękuję, że dzieli się pani swoimi przeżyciami! Rzeczywiście - byle komu nie powinnyśmy oddawać siebie", "Natalia jest wspaniałą, empatyczną osobą. Zwykła, ale jednocześnie niezwykła kobieta", "Jakie to wszystko prawdziwe. Cudownie się patrzy na taką transformację przez odkrycie prawdy o sobie", "Miło posłuchać mądrego!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.