Powrót Mandaryny i Michała Wiśniewskiego to jeden z najgłośniejszych tematów ostatnich dni w polskim show-biznesie. Po tym, jak lider Ich Troje oficjalnie potwierdził, że ponownie tworzą parę, swoją perspektywę przedstawiła również Mandaryna. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o emocjach towarzyszących temu etapowi życia i rozwiała spekulacje dotyczące ewentualnego kolejnego ślubu.

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Mandaryna zabrała głos po powrocie do Michała Wiśniewskiego. Mówi jasno o ślubie

Celebrytka potwierdziła, że jest w związku z Michałem Wiśniewskim. - Zamierzam być szczęśliwa - powiedziała w rozmowie z reporterem Pomponika. Przyznała jednak, że po latach patrzy na ich relację z zupełnie innej perspektywy. Jak podkreśliła, dziś towarzyszą jej większe doświadczenie i życiowa dojrzałość. - Zamknęłam oczy i je otworzyłam i jestem dalej w 2005, ale mam nadzieję z mądrością, z doświadczeniem i z wiedzą z 2026 roku - powiedziała.

Celebrytka podkreśliła, że zmieniła się nie tylko ona, ale także Michał Wiśniewski. - Wszystkim się różni [obecny związek od poprzedniego - red.], bo jesteśmy 21 lat starsi. Po prostu budujemy coś w przyjaźni, zrozumieniu, przestrzeni i czymś naprawdę miłym, co nam się wydarzyło - mówiła tancerka.

W pewnym momencie Mandaryna została zapytana, czy planuje znów wziąć kolejny ślub z Wiśniewskim. Wokalistka została również zapytana o możliwość ponownego zawarcia małżeństwa z Michałem Wiśniewskim. Odpowiedziała jednoznacznie, nie pozostawiając miejsca na domysły.

Nie, nie planujemy, po prostu będzie się nam fajnie żyło i możecie nam kibicować

- dodała.

Tak wyglądało małżeństwo Mandaryny i Michała Wiśniewskiego. Po 20 latach dali sobie drugą szansę

Mandaryna i Michał Wiśniewski wzięli ślub cywilny w lutym 2002 roku. Rok później przypieczętowali to ceremonią w kościele w szwedzkiej Kirunie, a wydarzenie było transmitowane przez telewizję. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2006 roku. Po ponad dwóch dekadach od rozstania postanowili jednak ponownie dać sobie szansę, podkreślając, że dziś patrzą na swoją relację z większą dojrzałością i spokojem.