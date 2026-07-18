Ewa Telega to uznana aktorka serialowa, filmowa i teatralna. Jej talent doceniono m.in. na Festiwalu w Gdyni, gdzie otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "Córy szczęścia". Jeszcze w czasie studiów aktorskich poznała pierwszego męża, operatora filmowego Marcina Isajewicza. Ślub wzięli spontanicznie, za namową znajomych podczas wyjazdu do Budapesztu. - Całe nasze wspólne życie takie było. Studenckie czasy, beztroska - wspominała Ewa Telega w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

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Ewa Telega mówi otwarcie o żałobie po stracie męża. Przeżyła ją sama

W 1985 roku, dwa lata po ślubie pary, doszło do tragedii. Marcin Isajewicz zginął w wypadku samochodowym wraz z dekoratorką Krystyną Krasińską. - Przeżyłam koszmar. Na pewno miałam depresję, ale nie wiedziałam, że powinnam szukać pomocy. Pamiętam, że przeżywałam śmierć Marcina fizycznie, bolały mnie plecy z tęsknoty - opowiadała Ewa Telega w wywiadzie dla "Pani".

W rozmowie z z cozatydzien.tvn.pl aktorka wyjawiła również, że nie wyobraża sobie, aby mogła przeżyć tę sytuację ponownie. - Dziś wszyscy chodzą do psychologów, psychiatrów, są na tabletkach. Ja przeszłam przez to wszystko na żywca. (...) Wydawało mi się, że sobie radzę. Ale to trwało. I trwało. Ostatni rok w Łodzi to był największy koszmar - wyznała. Po śmierci męża Ewa Telega pozostała w tym samym mieszkaniu, gdzie wszystko przypominało jej o ogromnej stracie. Jak wyjawiła w wywiadzie, dopiero po sześciu latach jej życie zaczęło układać się inaczej. Podjęła również decyzję, aby przeprowadzić się do Warszawy.

Ewa Telega tworzy związek od ponad 30 lat. Jak podkreśla, najważniejsza jest przyjaźń

Ewa Telega ułożyła sobie życie na nowo u boku reżysera Andrzeja Domalika. Są małżeństwem już od ponad 30 lat. Zakochani pobrali się w Paryżu, a świadkową na ich ślubie była Dorota Segda. Jaki jest sekret tak długiego, udanego związku? - Nie wiem, kiedy to minęło. To samo nas interesuje, czytamy podobne książki. To kwestia przyjaźni. Nie byliśmy młodzi, kiedy wchodziliśmy w związek małżeński. Miałam 30 lat, Andrzej 43. Byliśmy po przejściach i wiedzieliśmy, na co się decydujemy - opowiadała w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.

Trzy lata po ślubie Ewa Telega i Andrzej Domalik doczekali się córki Zofii, która dziś spełnia się jako aktorka. Telega nie ukrywa, że jest z niej niezwykle dumna. - Do szkoły teatralnej w Warszawie dostała się za pierwszym razem. Na czwartym roku zagrała główną rolę w filmie "Wszystko dla mojej matki", za którą otrzymała nagrodę w Gdyni (za debiut). Najbardziej bałam się, że nie będzie miała pracy, no bo wiem, jak jest w tym zawodzie - opowiadała na łamach "Zwierciadła".

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