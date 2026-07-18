Ewa Telega to uznana aktorka serialowa, filmowa i teatralna. Jej talent doceniono m.in. na Festiwalu w Gdyni, gdzie otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "Córy szczęścia". Jeszcze w czasie studiów aktorskich poznała pierwszego męża, operatora filmowego Marcina Isajewicza. Ślub wzięli spontanicznie, za namową znajomych podczas wyjazdu do Budapesztu. - Całe nasze wspólne życie takie było. Studenckie czasy, beztroska - wspominała Ewa Telega w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.
W 1985 roku, dwa lata po ślubie pary, doszło do tragedii. Marcin Isajewicz zginął w wypadku samochodowym wraz z dekoratorką Krystyną Krasińską. - Przeżyłam koszmar. Na pewno miałam depresję, ale nie wiedziałam, że powinnam szukać pomocy. Pamiętam, że przeżywałam śmierć Marcina fizycznie, bolały mnie plecy z tęsknoty - opowiadała Ewa Telega w wywiadzie dla "Pani".
W rozmowie z z cozatydzien.tvn.pl aktorka wyjawiła również, że nie wyobraża sobie, aby mogła przeżyć tę sytuację ponownie. - Dziś wszyscy chodzą do psychologów, psychiatrów, są na tabletkach. Ja przeszłam przez to wszystko na żywca. (...) Wydawało mi się, że sobie radzę. Ale to trwało. I trwało. Ostatni rok w Łodzi to był największy koszmar - wyznała. Po śmierci męża Ewa Telega pozostała w tym samym mieszkaniu, gdzie wszystko przypominało jej o ogromnej stracie. Jak wyjawiła w wywiadzie, dopiero po sześciu latach jej życie zaczęło układać się inaczej. Podjęła również decyzję, aby przeprowadzić się do Warszawy.
Ewa Telega ułożyła sobie życie na nowo u boku reżysera Andrzeja Domalika. Są małżeństwem już od ponad 30 lat. Zakochani pobrali się w Paryżu, a świadkową na ich ślubie była Dorota Segda. Jaki jest sekret tak długiego, udanego związku? - Nie wiem, kiedy to minęło. To samo nas interesuje, czytamy podobne książki. To kwestia przyjaźni. Nie byliśmy młodzi, kiedy wchodziliśmy w związek małżeński. Miałam 30 lat, Andrzej 43. Byliśmy po przejściach i wiedzieliśmy, na co się decydujemy - opowiadała w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl.
Trzy lata po ślubie Ewa Telega i Andrzej Domalik doczekali się córki Zofii, która dziś spełnia się jako aktorka. Telega nie ukrywa, że jest z niej niezwykle dumna. - Do szkoły teatralnej w Warszawie dostała się za pierwszym razem. Na czwartym roku zagrała główną rolę w filmie "Wszystko dla mojej matki", za którą otrzymała nagrodę w Gdyni (za debiut). Najbardziej bałam się, że nie będzie miała pracy, no bo wiem, jak jest w tym zawodzie - opowiadała na łamach "Zwierciadła".
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