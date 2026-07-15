Paweł Deląg i Patrycja Komorowska spotykają się ze sobą od 2024 roku. Pod koniec marca tego roku para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego wspólnego dziecka. Aktor ma już dwóch dorosłych synów, a teraz zostanie ojcem córki. Ukochana Pawła Deląga jest aktywna w social mediach, gdzie chętnie dzieli się wspólnymi zdjęciami z aktorem i informuje o przebiegu ciąży. Tym razem postanowiła poruszyć temat różnicy wieku, która dzieli ją z Delągiem. Partner jest bowiem od niej starszy o 20 lat.

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Ukochana Deląga o różnicy wieku w związku. "Osoby w takich relacjach nie potrzebują..."

Wpis Patrycji Komorowskiej pojawił się na jej zawodowym profilu, na którym porusza tematy związane z psychologią. Zwróciła w nim uwagę, że duża różnica wieku w związku nadal budzi duże emocje i mnoży pytania. "Związki, w których partnerów dzieli większa różnica wieku, często stają się tematem komentarzy, ocen i domysłów. Być może dlatego, że wiek kojarzymy nie tylko z liczbą, ale też z etapem życia, doświadczeniem, dojrzałością, bezpieczeństwem czy zależnością. Dlatego większa różnica wieku może uruchamiać nasze przekonania, lęki i stereotypy" - wyjaśniła.

Patrycja Komorowska przyznała, że piszą do niej kobiety, które tworzą relacje ze starszymi mężczyznami i spotykają się z brakiem zrozumienia ze strony rodziny i otoczenia. "(...) I myślę, że to pokazuje coś ważnego. Osoby w takich relacjach często nie potrzebują kolejnych ocen. Potrzebują przestrzeni, w której mogą przyjrzeć się swoim obawom i wątpliwościom bez założenia z góry, że problemem jest sama różnica wieku. Bo o przyszłości warto rozmawiać. W każdym związku, nie tylko wtedy gdy partner jest starszy" - stwierdziła.

Patrycja Komorowska zwraca uwagę na to, co jest prawdziwym problemem w związku. Nie jest to różnica wieku

W dalszej części wpisu Patrycja Komorowska podkreśliła, że bycie w podobnym wieku nie daje gwarancji trwałości związku, nie jest też gwarancją dojrzałości. "Tak samo większa różnica wieku nie oznacza, że relacja jest niewłaściwa albo skazana na porażkę. Same cyfry nie mówią wszystkiego o związku. Znacznie ważniejsze jest to, czy jest w nim szacunek, wzajemność, bezpieczeństwo emocjonalne, wolność wyboru i podobne wartości" - stwierdziła.

"Problemem nie jest sama liczba lat. Problemem może być nierównowaga sił, manipulacja, zależność czy brak szacunku,a to może pojawić się w każdej relacji. Bo metryka może budzić ciekawość. Ale to jakość relacji mówi najwięcej" - podsumowała Patrycja Komorowska. Wpis partnerki Pawła Deląga spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony internautek, które ją obserwują. Kobiety dziękowały jej za te słowa i chętnie opisywały, z czym same się mierzą w swoich związkach, w których jest duża różnica wieku.