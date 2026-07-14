Grzegorz Markowski zdecydował w 2021 roku o przejściu na artystyczną emeryturę. Przestał regularnie koncertować i ograniczył do minimum swoją aktywność w mediach. Od czasu do czasu informacje na temat muzyka przekazuje jednak jego córka, Patrycja Markowska. W połowie lipca zamieściła w mediach społecznościowych nowe zdjęcia, na których widać jej tatę.

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Grzegorz Markowski korzysta z emerytury. "Najpiękniejsze wspomnienia"

13 lipca na profilu Markowskiej pojawiły się nowe zdjęcia z wakacyjnego wypadu gwiazdy z najbliższymi na Mazury. Piosenkarka zamieściła kilka kadrów, na których widzimy, jak wraz m.in. ze swoim ojcem udali się na jezioro, by popływać rowerkiem wodnym oraz spędzili czas, organizując grilla. Fani od razu zwrócili uwagę na Markowskiego, który uśmiecha się widocznie na fotografiach. Artystka wymownie podpisała również swój post. "Tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej!" - przekazała Markowska.

W komentarzach zaroiło się od wpisów wielbicieli muzyków. "Super szczęśliwi! Pozdrowienia dla rodziny i dużo zdrowia dla rodziców", "Udanego, rodzinnego wypoczynku! Łapcie energię!", "Dobrze mieć takich ludzi wokół siebie! Wspomnienia są ważne. Dobrze czasem zwolnić", "Ależ miło pana Grzegorza zobaczyć. Życzę cudownego odpoczynku dla was" - mogliśmy pośród nich przeczytać.

Patrycja i Grzegorz MarkowscyOtwórz galerię

Patrycja Markowska poruszyła fanów wpisem na Dzień Ojca. Takie zdjęcie dodała

Z okazji tegorocznego Dnia Ojca artystka również podzieliła się w sieci kadrem z Grzegorzem Markowskim. Zdjęcie pochodziło ze ślubu Markowskiej w 2024 roku. Oboje z ojcem są na nim wystrojeni w odświętne, białe kreacje, a na ich twarzach widnieją uśmiechy. "Tata. Zawsze obok. Ja najchętniej obchodziłabym Dzień Ojca każdego dnia!" - napisała wówczas w poście piosenkarka, po raz kolejny otrzymując od fanów masę komentarzy. Fotografię tę znajdziecie w artykule: "Grzegorz Markowski żyje z dala od show-biznesu. Zdjęcie Patrycji z tatą wywołało lawinę komentarzy".