Mandaryny nikomu nie trzeba w Polsce przedstawiać. O życiu znanej piosenkarki i tancerki wiemy dość sporo, ze względu na jej wieloletnią obecność w mediach. Najgłośniejszym związkiem gwiazdy było oczywiście małżeństwo z Michałem Wiśniewskim, które zakończyło się rozwodem w 2006 roku. W połowie lipca dowiedzieliśmy się jednak, że po dwóch dekadach Mandaryna postanowiła wrócić do muzyka. Więcej o tym przeczytacie w artykule: "Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem po 21 latach. 'Powrót ma sens, gdy...'". Choć o rodzinie Wiśniewskiej wiemy tak dużo, nie każdy jej fan pamięta, że artystka ma także o siedem lat młodszą siostrę, Małgorzatę. Przed laty to właśnie ona na każdym kroku wspierała gwiazdę.

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Siostra Mandaryny to jej kopia. Tak teraz wygląda Małgorzata Mandrykiewicz

Choć Małgorzata nie poszła w ślady starszej siostry i postawiła na prywatność zamiast blasku fleszy, przed wieloma laty zdarzyło jej się pokazać u boku Mandaryny na różnych medialnych wydarzeniach. Mandrykiewicz pojawiła się nawet w programie "Jestem, jaki jestem", w którym prezentowano od kulis życie Wiśniewskich. Małgorzata miała przez lata pomagać Mandarynie w zarządzaniu karierą, a później objęła stanowisko menedżerki w studiu tańca gwiazdy.

Obecnie młodsza Mandrykiewicz nie udziela się w mediach. Siostra artystki prowadzi jedynie profile w mediach społecznościowych, na których sporadycznie coś udostępnia. Dzięki opublikowanym przez nią kadrom możemy jednak zobaczyć, iż wciąż do złudzenia przypomina ona swoją starszą siostrę. Zdjęcia Małgorzaty i Mandaryny znajdziecie w naszej galerii.

Mandaryna z siostrąOtwórz galerię

Syn Mandaryny i Michała Wiśniewskiego zabrał głos w ich sprawie. Tak zareagował na zejście się rodziców

Zejście się Mandaryny i Wiśniewskiego zszokowało opinię publiczną. Jak się okazało, równie zaskoczone faktem powrotu do siebie dawnych małżonków były ich dzieci - Xavier i Fabienne. W rozmowie z Eska.pl, najstarszy z potomków lidera Ich Troje wyjawił, że mimo wszystko cieszą się z zaistniałej sytuacji. - Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet - skomentował 24-latek.

Przypomnijmy, że Mandaryna i Wiśniewski rozwiedli się w 2006 roku po trzech latach małżeństwa. Choć początkowo gwiazda mówiła, iż powodem ich rozstania były nałogi muzyka, ujawniła później, że poróżniła ich także rozwijająca się kariera artysty. Przeczytacie o tym w artykule: "Wiśniewski i Mandaryna znów są razem. Tak przed laty tancerka mówiła o rozwodzie. 'Obroniłam siebie'".