Mandaryna roześmiana do rozpuku na widok newsów o niej i Wiśniewskim. Nie tylko ona

Od niedzieli, 12 lipca, w polskim show-biznesie dosłownie wrze od doniesień na temat Michała Wiśniewskiego i jego powrotu do Mandaryny po 21 latach od rozstania. Wokalista Ich Troje zabrał bowiem głos w tej sprawie, mówiąc wprost, że znów jest z byłą żoną. - Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej? Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, bo my to po prostu zrobimy. W życiu chodzi o to, by być szczęśliwym, czego Poli również życzę - powiedział muzyk. Teraz poznaliśmy reakcję Mandaryny na to oświadczenie.

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Zobacz wideo Tak Mandaryna zareagowała na newsy o niej i Wiśniewskim

Mandaryna scrollowała newsy na temat oświadczenia Michała Wiśniewskiego. Tak zareagowała

Choć Marta Wiśniewska do tej pory nie zabrała głosu w tej sprawie, to Gabi Drzewiecka postanowiła ujawnić światu jej reakcje na newsy, dotyczące oświadczenia Michała Wiśniewskiego. Na jej InstaStories pojawiło się krótkie nagranie, na którym widzimy, jak Mandaryna i jej syn Xavier Wiśniewski scrollują wiadomości, śmieją się do rozpuku i tańczą na siedząco.

Tymczasem Marta Mandaryna - podpisała nagranie Gabi Drzewiecka, dodając również emotikony czerwonego serca i płomienia.

Michał Wiśniewski rozwodzi się z Polą Wiśniewską

Przypomnijmy, że w marcu 2026 roku Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z jeszcze obecną piątą żoną, Polą Wiśniewską. Zrobił to podczas jednego z koncertów w Londynie, o czym sama Pola nie miała pojęcia i dowiedziała się dopiero z komentarza fana. "Dlaczego zostawiłaś Michała? Skarżył się na koncercie" - napisał.

Żona muzyka nie kryła po tym zaskoczenia. "To ciekawe. Publiczne opowiadanie o takich sprawach obcym ludziom to wybór mojego męża i nie ma to związku ze mną. Ludzie robią takie rzeczy z różnych powodów. Jedni lubią stawiać się w roli ofiary, inni nie potrafią brać odpowiedzialności za swoje decyzje, a jeszcze inni po prostu szukają winnych wokół siebie. Dlaczego on to robi? Nie wiem. Jego proszę zapytać" - odpisała Wiśniewska. Potem 18 marca Michał Wiśniewski oficjalnie potwierdził, że to koniec jego małżeństwa z Polą. Teraz Pola Wiśniewska ujawniła, że o Michale i Mandarynie "wie od stycznia". On sam zapewnia, że ich relacja zaczęła się w czerwcu.