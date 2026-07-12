Michał Wiśniewski ma zdecydowanie skomplikowane życie uczuciowe. Muzyk właśnie rozwodzi się z piątą żoną - Polą Wiśniewską, z którą doczekał się dwóch synów (w sumie piosenkarz ma sześcioro dzieci). W mediach zaczęto spekulować, że 53-latek od stycznia tego roku znów spotyka się z drugą żoną - Martą "Mandaryną" Wiśniewską. Te spekulacje podsycała też piąta żona muzyka - Pola. 12 czerwca piosenkarz potwierdził, że jest w związku z Mandaryną, ale jak twierdzi, nie zdradził obecnej żony, bo z drugą żoną związał się w czerwcu tego roku. Jeśli jeszcze nadążacie, to przypominamy, dlaczego Wiśniewski rozwiódł się przed laty z obecną partnerką, a wówczas drugą żoną.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wiśniewski nie chce więcej dzieci? "Miejmy nadzieję"

Mandaryna tak mówiła o rozstaniu z Michałem Wiśniewskim "Obroniłam siebie"

Michał Wiśniewski i Mandaryna pobrali się w 2002 roku, ale 10 grudnia 2003 roku para wzięła kolejny ślub tym razem kościelny i to nie byle gdzie, bo w Kirunie, a więc w szwedzkim mieście, które znajduje się około 145 km na północ od koła podbiegunowego. Ceremonia 11 dni później była retransmitowana w TVN-ie. Para doczekała się dwójki dzieci - Xaviera Michała, który urodził się w 2002 roku oraz rok młodszej Fabienne Marty. Sielanka nie trwała długo, bo już w 2006 roku para się rozwiodła.

Po latach Mandaryna publicznie mówiła już w mediach o powodach rozwodu. Jak twierdziła, problemem miały być nałogi muzyka.

W jego uzależnieniach się nie odnalazłam. Koniec końców się nie odnalazłam. Obroniłam siebie. To już był czas, gdy na tej ścieżce jeden znak był w prawo, a drugi w lewo

- wyznała w programie "Taniec życia" w 2018 roku. Wówczas podkreślała, że po rozwodzie utrzymywała kontakt z Michałem, ale głównie rozmawiali o niepełnoletnich wówczas jeszcze dzieciach. Dobrze, że teraz mamy już taki kontakt, że możemy do siebie zadzwonić i pogadać o dzieciach. Jakby... siekiera jest w plecaku, schowana – żartowała.

Po latach Mandaryna inaczej mówiła o rozstaniu z Michałem Wiśniewskim

Mandaryna mówiła też o przyczynach rozstania z Wiśniewskim w 2024 roku, kiedy brała udział w programie "Azja Express". Wówczas twierdziła, że wszystkiemu winna była rozwijająca się kariera muzyka. - Pamiętam, że te koncerty nagle wystrzeliły, stawka podrosła dziesięciokrotnie - powiedziała przed kamerami. Następnie dodała: - Tam szło na ilość: nie jeden samochód, tylko trzy, nie jedna sukienka, tylko dziesięć. Michał chciał samolot, kupił sobie samolot.

Marta Wiśniewska zwróciła uwagę na fakt, że wspomniana intensywność życia, jak i pławienie się w luksusach, nie zapewniły im stabilności w związku. - Byliśmy zamożnymi ludźmi, natomiast ta podłoga się chwiała, więc to było dla mnie dość istotne. Ten rollercoaster, uważam, na dzień dzisiejszy zasuwał za szybko, po prostu. Nam się skończyły tory i po prostu polecieliśmy gdzieś - opowiadała.