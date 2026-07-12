Eva Herzigova była jedną z ikon modeling lat 90. XX wieku. Karierę w branży rozpoczęła już jako 16-latka. W swoim portfolio ma reklamy dla popularnych marek takich jak: Givenchy, Victoria’s Secret czy Louis Vuitton. W trakcie kariery pojawiała się na wybiegach we Włoszech, Francji czy Stanach Zjednoczonych. Czeska modelka próbowała również swoich sił w aktorstwie, ale nie odniosła tam większych sukcesów. Herzigova 11 lipca podjęła ważną decyzję i wyszła za wieloletniego partnera, Gregorio Marsiaja. Nie był to pierwszy ślub supermodelki. Tylko spójrzcie, na jaką kreację postawiła.

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Eva Herzigova wyszła za mąż po 25 latach związku. Ceremonia odbyła się we Włoszech

Eva Herzigova w 1996 roku wyszła za Tico Torresa - perkusistę zespołu Bon Jovi, ale ich małżeństwo zakończyło się po dwóch latach. Od 2001 roku związana jest z Gregorio Marsiajem, z którym doczekała się trzech synów - George'a, Philipa oraz Edwarda. W 2017 roku zakochani się zaręczyli. Po wspólnych 25 latach para postanowiła sformalizować związek. Zakochali wzięli ślub w Turynie w kościele San Vito. Cywilna ceremonia z kolei odbyła się w pałacu Palazzo Carignano. Para świętowała ten wyjątkowy dzień wraz z najbliższymi - wśród gości pojawiła się estońska modelka Carmen Kass. Wszyscy udali się na kolację do słynnej restauracji Del Cambio, która została wyróżniona gwiazdką Michelin.

Eva Herzigova wyszła za mąż Otwórz galerię

Suknia Evy Herzigovej przyciągała uwagę. Postawiła na prosty krój. To dodatki robiły robotę

Niewątpliwe uwagę przyciągała kreacja panny młodej, która, choć była prosta, dzięki detalom nabierała efektowności. Modelka zaprezentowała się w białej sukni projektu Lanvin, która przypominała zwiewną halkę. Stylizacja miała głęboki dekolt i marszczenia w talii. Sięgała niemal do kostek Herzigovej. Ciekawym elementem były również długie rękawy, który tworzyły iluzję peleryny. Supermodelka postawiła na delikatny makijaż, podkreślający urodę, oraz subtelne upięcie włosów. Jeśli chodzi o jej wybranka, zobaczyliśmy go w ciemnym klasycznym garniturze i białej koszuli. Wszystko uzupełniły jasnoszary krawat oraz biały kwiat w butonierce.