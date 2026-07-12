Rozwód Poli i Michała Wiśniewskich wzbudza powszechne zainteresowanie. O ich rozstaniu dowiedzieliśmy się w marcu tego roku, a para ma za sobą dwie rozprawy. W rozmowie z Kozaczkiem muzyk ujawnił, że jego (jeszcze) żona przygotowała aż 700 stron pozwu. - Nigdy żadna z moich byłych żon nie wchodziła z pozwem na 700 stron na salę, więc generalnie na razie muszę się z tym oswoić. Mam nadzieję, że rozsądek wygra - mówił wokalista Ich Troje. Pola zdecydowała się na zorganizowanie transmisji na żywo na Instagramie. Tam opowiedziała o szczegółach związanych z rozwodem.

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Pola Wiśniewska ujawnia prawdę o pozwie rozwodowym. Wspomniała o Dominice Tajner

Pola Wiśniewska odniosła się do kwestii wspomnianego pozwu, który miał mieć 700 stron. - Nie wiem, czemu Michał powiedział o tym publicznie, pewnie miał jakiś w tym interes, bo co innego. (...) Sam pozew to jest 50 stron, reszta to są materiały dowodowe. Ten, kto się rozwodzi, ten wie, że nie warto robić tego z partyzanta i dobrze jest się przygotować - mówiła. W dalszej części transmisji Pola poinformowała również, czy ma kontakt z eksteściową. - Nie, nie utrzymuje kontaktu z teściową - przekazała.

Fani postanowili dopytać Polę również o relację z Dominiką Tajner, która otwarcie wspiera w piątym rozwodzie Wiśniewskiego. - Pola może czytać, że daję wsparcie Michałowi, ale to nie oznacza, że jestem przeciwko niej. Nie mam prawa i nie zamierzam wybierać żadnej ze stron - komentowała Tajner dla Plejady. Później ujawniła, że została zablokowana przez Polę. - Wcześniej miałam z Dominiką... To, że miałam z Dominiką Tajner kontakt, to trudno powiedzieć, my po prostu miałyśmy tę relację taką poprawną, ale do czasu - powiedziała krótko Wiśniewska.

Michał Wiśniewski znowu z Mandaryną? To powiedziała nam osoba z produkcji "Tańca z gwiazdami"

Internautka pod jednym z postów Poli Wiśniewskiej stwierdziła, że muzyk przyznał, że wraca do Mandaryny. "Wczoraj Michał powiedział na imprezie mojemu przyjacielowi, że wraca do Mandaryny. Wszystko przemija: sława, pieniądze, uroda. Wytrwałości. Będzie dobrze jeszcze" - czytamy w komentarzu. Co ciekawe, Pola postanowiła odpowiedzieć, ujawniając, że wie o tym od stycznia. O sprawie opowiedział nam informator z "Tańca z gwiazdami" - Mandaryna pojawi się na najnowszej edycji tanecznego show. - O powrocie Michała Wiśniewskiego do Mandaryny mówiło się już podczas Sylwestra TVP. Wystąpili wówczas razem na scenie i czuć było chemię między nimi i na scenie, i za kulisami. Co więcej, kręciła się też tam Dominika Tajner, także była żona Wiśniewskiego, więc sytuacja była dziwaczna. Poli Wiśniewskiej nie było wówczas na miejscu - dowiedzieliśmy się.