Od lat życie prywatne Michała Wiśniewskiego wzbudza powszechne zainteresowanie. W marcu tego roku wokalista Ich Troje ogłosił, że to koniec jego piątego małżeństwa z Polą Wiśniewską. Wcześniej jego żonami były: Magda Femme, Marta "Mandaryna" Wiśniewska, Anna Świątczak i Dominika Tajner. Obecnie muzyk skupia się na opiece nad mamą, z którą zamieszkał. W najnowszym wywiadzie wyznał, że ma problem z tym, iż przypięto mu łatkę bawidamka. Ujawnił również, co sąd ustalił w związku z jego rozstaniem z żoną.

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Michał Wiśniewski otworzył się na temat życia prywatnego. Odniósł się do rozwodu

W rozmowie z "Faktem" Wiśniewski postanowił opowiedzieć o życiu prywatnym, czego nie robi często. Wyznał, że część spraw, które związane są z jego rozwodem, jest już formalnie rozwiązana. W tym przypadku chodzi o opiekę nad synami, których muzyk doczekał się z Polą Wiśniewską. - Myślę, że już część rzeczy została uregulowana przez sąd w takim zakresie, jak się dało. Emocje opadną. Jak wiesz, ja nie chodzę po programach, nie opowiadam i nie mam zamiaru tego szeroko komentować w żaden sposób - mówił wokalista. Jak jednak zaznaczył, cała ta sprawa obciąża go emocjonalnie. - Co nie zmienia sytuacji, że jest to dla mnie na pewno trudne - przyznał.

Wiśniewski nie ukrywał, że łatka, która do niego przylgnęła przed laty, jest krzywdząca. - Przylepiła się do mnie łatka bawidamka, więc muszę z tym żyć. Ale nie będę się tłumaczył po raz n-ty z tego, bo to jest bzdura po prostu - ocenił. Dziś muzyk skupia się na tym, by odnaleźć spokój. Ważne jest dla niego również dobro dzieci. - Życzę tego sobie, żebyśmy po prostu gdzieś tam znaleźli spokój, przede wszystkim dla nas i dla naszych dzieci. Ja się cieszę, że jestem na tym etapie, na którym jestem. Moje życie przypomina ostatnio rollercoaster. Na pewne rzeczy nie mam wpływu, więc muszę się odnaleźć w tej sytuacji - stwierdził.

Michał Wiśniewski zamieszkał z mamą. Podobną sytuację ma Mandaryna

Obecnie piosenkarz mieszka z mamą, by zapewnić jej odpowiednie wsparcie. Co ciekawe, w podobnej sytuacji jest Mandaryna, która również sprawuje opiekę nad mamą. - Rozmawiałam ostatnio z Martą. Ona też mieszka ze swoją mamą, więc my jesteśmy skazani na pomoc, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu - opowiadał Wiśniewski, przyznając, że taka sytuacja może być dla związku wyzwaniem. - To na pewno nie robi dobrze związkowi, w którym się jest. Z jednej strony, ale z drugiej strony też nie mamy wielkiego wyjścia - skwitował.