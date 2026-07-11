Charlie Sheen ma za sobą trzy nieudane małżeństwa. Pierwszą żoną aktora była Donna Peele, a drugą Denise Richards - ma z nią dwie córki: Sam i Lolę Rose. W 2008 roku Sheen poślubił Brooke Mueller. Zakochani doczekali się bliźniaków: Boba i Maxa. Po trzech latach małżeństwo się zakończyło, ale para spierała się o alimenty. Mueller twierdziła, że Sheen od lat zalega z płatnościami na synów i pozwała byłego męża w grudniu 2025 roku. Domagała się 15 milionów dolarów. Już wiemy, jak zakończył się ich sądowy spór.

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Charlie Sheen zapłaci alimenty na synów. Jego była żona nie dostanie jednak tyle, ile chciała

"Daily Mail" dotarł do dokumentów, z których wynika, że Mueller domagała się od byłego męża 15 mln dol. Argumentowała to faktem, iż według sądowych ustaleń, od kwietnia 2010 roku Sheen powinien płacić jej 55 tys. dol. miesięcznie. Według narracji kobiety aktor od lipca 2011 roku zaczął wpłacać część tej kwoty lub nie płacił jej wcale. Z jej słów wynikało, że w latach 2011-2025 zaległości Sheena wynosiły już 8,9 mln dol. - naliczone odsetki to ponad 6,4 mln. Przedstawiciele aktora twierdzili, że jego byłej żonie "nie przysługują żadne alimenty", gdyż to on sprawował opiekę nad dziećmi, gdy jego żona zmagała się z uzależnieniem.

Według informacji pozyskanych przez "Daily Mail", Sheen i Mueller zawarli ugodę. Aktor ma zapłacić byłej żonie 500 tys. dol. (ok. 1,9 mln zł). Pierwszą połowę ma jej przelać do 10 lipca, a drugą część kwoty do 1 września.

Charlie Sheen i Brooke Mueller zmagali się z uzależnieniem. Druga żona aktora sprawowała opiekę nad ich synami

Charlie Sheen i Brooke Mueller byli małżeństwem w latach 2008-2011. Ich relacja nie była wolna od nałogów. Wiadomo, że aktor przez lata zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, podobnie jak jego trzecia żona. W 2013 roku Denise Richards, druga żona Sheena, przejęła opiekę nad bliźniakami po tym, jak władze odebrały synów Mueller ze względu na jej problem z narkotykami. Aktor deklaruje, że od 2018 roku jest trzeźwy. Trzecia żona aktora wielokrotnie poddawała się leczeniu. W 2023 roku ujawniła, że wróciła do nałogu. Cały czas jednak się nie poddaje, walcząc z uzależnieniem.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.