Córka polskich milionerów wyszła za mąż. Spójrzcie na jej suknię ślubną. Zjawiskowa

Dorota i Wojciech Soszyńscy to założyciele firmy Oceanic. Ich córka, Nicole Soszyńska, przez lata była stałą bywalczynią salonów i mogliśmy ją widywać na ściankach podczas branżowych wydarzeń. Przez pięć lat mieszkała w Paryżu, gdzie studiowała architekturę. Teraz w mediach społecznościowych pojawiły się kadry z jej ślubu. Uwagę zwraca kreacja Soszyńskiej. Panna młoda postawiła na koronkę.

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Córka milionerów wzięła ślub. Tylko spójrzcie na jej suknię

Na Instagramie Nicole Soszyńskiej pojawiło się kilka kadrów związanych ze ślubem. Dzięki temu mogliśmy podejrzećć, na jaką suknię postawiła córka milionerów. Zobaczyliśmy ją w ponadczasowym wydaniu. Długa, obcisła kreacja przyciągała uwagę przede wszystkim koronkowymi wstawkami, które pojawiły się zarówno na rękawach, a także w dolnej części stylizacji. Przy dekolcie sukni znalzł się za to elgancki haft. Nie zabrakło również klasycznego, białego welonu.

Nicole Soszyńska nie była jednak wylewna co do ujawniania informacji na temat ceremonii, nie wiadomo, kiedy i gdzie się odbyła. Na opublikowanych zdjęciach na próżno było również szukać jej wybranka serca - a jest nim Jan Bazyl. Można go jednak zobaczyć na relacji, którą opublikowała na Instagramie mama panny młodej. Co ciekawe, to z Bazylem córki doczekała się Anna Wendzikowska.

Jan Bazyl był związany z Anną Wendzikowską. Ich rozstanie było burzliwe

Jan Bazyl jest przedsiębiorcą, który działa w świecie finansów. Jest specjalistą od inwestycji typu private equity - finansowania spółek poza rynkiem publicznym, głównie działając w branży spożywczej. W latach 2017-2020 Bazyl związany był z Anną Wendzikowską, z którą doczekał się córki - Antoniny. Dziennikarka wielokrotnie opowiadała o trudach związku oraz licznych rozstaniach i powrotach. - To bardziej była taka historia, że wydawało się, że jesteśmy dopasowani, że jesteśmy stabilni, a ciąża spowodowała kompletną zmianę dynamiki - mówiła Wendzikowska w rozmowie z Marcinem Wolniakiem, goszcząc w "Galaktyce Plotek". - Spadła moja siła, spadła moja sprawczość, spadła moja wolność też do tego, żeby podjąć decyzję na przykład o tym, żeby zakończyć relację, kiedy coś jest nie tak - dodała.