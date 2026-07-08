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Wiśniewski zabrał głos w sprawie rozwodu i pozwu na 700 stron. "Najtrudniejsze rozstanie"

Michał Wiśniewski po raz pierwszy tak szeroko opowiedział o swoim rozwodzie z Polą Wiśniewską. Piosenkarz ujawnił szokujące szczegóły dotyczące pozwu.
Michał Wiśniewski, Pola Wiśniewska
Kapif, instagram.com/wisniewska_pola

Michał Wiśniewski odniósł się do trwającego rozwodu z Polą Wiśniewską. W najnowszym wywiadzie opowiedział o przebiegu postępowania, kontaktach z dziećmi oraz emocjach, jakie towarzyszą mu w związku z rozstaniem. Jak przyznał, jest to dla niego najbardziej wymagający rozwód w życiu.

Michał Wiśniewski o rozwodzie z Polą. "Najtrudniejsze rozstanie w moim życiu"

Sprawa rozwodowa Michała i Poli Wiśniewskich wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Pierwsza rozprawa odbyła się w połowie czerwca, natomiast 6 lipca sąd ogłosił postanowienie dotyczące zabezpieczenia kontaktów rodziców z dziećmi na czas trwania postępowania. Teraz piosenkarz ujawnił, że pozew złożony przez byłą żonę liczy aż 700 stron. - To jest na pewno najtrudniejsze rozstanie w moim życiu. Mam nadzieję, że da się to poukładać. (...) Nigdy żadna z moich byłych żon nie wchodziła z pozwem na 700 stron na salę, więc generalnie na razie muszę się z tym oswoić. Mam nadzieję, że rozsądek wygra - powiedział w rozmowie z Kozaczkiem.

Artykuł jest aktualizowany.

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