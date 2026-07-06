Sąd decyduje o przyszłości dzieci Wiśniewskich. Prawnik zabrał głos

Michał Wiśniewski poinformował o rozwodzie z piątą żoną w marcu bieżącego roku. Choć para miała starać się, by uratować małżeństwo, ostatecznie zdecydowali się rozejść. Przypomnijmy, że muzyk i Pola Wiśniewska doczekali się wspólnie dwóch synów - Falco Amadeusa i Noëla Cloé. 17 czerwca po raz pierwszy spotkali się ws. rozwodu w sądzie. W poniedziałek 6 lipca odbyła się kolejna rozprawa.

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Rozwód Michała i Poli Wiśniewskich. To ustalono podczas drugiej rozprawy

Jak dowiedział się Pudelek, podczas drugiej rozprawy Pola i Michał nie stawili się już w sądzie. Artysta nie mógł pojawić się osobiście ze względu na zobowiązania zawodowe, a jego (jeszcze) żona przebywa obecnie na wakacjach. Nieoficjalnie ustalono, że rozprawa miała za to dotyczyć kwestii uregulowania kontaktów z dziećmi oraz sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania pary. Co ciekawe, prawniczka Wiśniewskiego wyjawiła już po zakończeniu posiedzenia, iż są zadowoleni z podjętych przez sąd decyzji. - Dla nas rozstrzygnięcie, które zapadło, jest satysfakcjonujące, sąd podzielił naszą argumentację w szerokim zakresie, cieszymy się z tego - skomentowała adwokat Joanna Malec.

Przedstawicielka Poli również zabrała głos. - Rzeczywiście dziś miała miejsce publikacja postanowienia, a przynajmniej była planowana. Sąd miał rozstrzygnąć m.in. kwestię zabezpieczenia kontaktów pozwanego z dziećmi. Treść orzeczenia będzie mi znana dopiero po zamieszczeniu w portalu sądowym - wyjawiła dla redakcji adwokat Justyna Nowak-Trojanowska. Kolejna rozprawa Wiśniewskich prawdopodobnie odbędzie się przy tym dopiero w przyszłym roku.

Tak Michał Wiśniewski podsumował pierwszą rozprawę rozwodową. "Trzymam kciuki za nas"

Tuż po pierwszej rozprawie Wiśniewskich mediom udało się chwilę porozmawiać z muzykiem. Lider Ich Troje wyjawił wtedy, jak się czuje oraz w dość zaskakujący sposób porównał sytuację swoją i Poli do innego, głośnego rozstania. - Bardzo dobrze się czuję. Sąd dał nam czas na mediację, mam nadzieję, że te się odbędą. Generalnie, jeżeli nie, to chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że ta sprawa nie zakończy się jak Johnny Depp vs Amber Heard. Trzymam kciuki za nas - skomentował wówczas Wiśniewski. Więcej o tym przeczytacie w artykule: "Wiśniewski przemówił po rozprawie rozwodowej. Nagle wypalił o Johnnym Deppie i Amber Heard".