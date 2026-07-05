Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska tworzą jedną najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Małżonkowie stanęli na ślubnym kobiercuw 2012 roku i od tamtej pory wspólnie żyją, tworzą i pracują. Niedawno para współpracowała m.in. przy powstaniu najnowszego albumu muzyka - "Radio Edit". W nowym wywiadzie Badach ujawnił kulisy ich wspólnego tworzenia.

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Kuba Badach szczerze o pracy z Aleksandrą Kwaśniewską. "Potwornie zdolny człowiek"

Badach udzielił niedawno wywiadu dla Radia Złote Przeboje, w którym m.in. opowiedział o wspomnianej współpracy z Kwaśniewską. Na przestrzeni lat żona pomagała mu przy tworzeniu wielu piosenek oraz różnych albumów. - Jak mi się pracuje z Aleksandrą Kwaśniewską, małżonką mą? Niestety, doskonale. Ola uratowała mi skórę przy pierwszej solowej płycie, bo ja w pewnym momencie zorientowałem się, że piszę dla innych - skomentował artysta. - Ola bardzo mi pomogła przy albumie "Old School" i tam właśnie błysnęła talentem, bo najpierw napisała kilka tekstów po angielsku - wyjaśnił dalej Badach.

Jak się okazało, muzykowi nie do końca podobały się anglojęzyczne wersje jego piosenek. Wtedy też Kwaśniewska ruszyła z pomocą. - Coś mi tam nie działało. I ona mówi, wiesz co, to może spróbuję po polsku. I dosłownie po godzinie położyła mi tekst na biurku, tekst do "Jestem Kimś". I wtedy po prostu odpadłem. Mówię, Jezus Maria, no po prostu potwornie zdolny człowiek - zaznaczył na koniec Badach.

To łączy Kubę Badacha i Aleksandrę Kwaśniewską. "Mamy jedno spoiwo"

Badach wystąpił również nie tak dawno w podcaście Kayah, gdzie również opowiedział o relacji z żoną. Artystka zapytała wówczas muzyka, o to, "na ile ważna jest przyjaźń w małżeństwie". Rozmyślał następnie, "czy to się da w ogóle rozdzielić". Badach wyznał wtedy, iż najważniejsza w jego związku z Kwaśniewską okazała się pewna wspólna cecha charakteru. - Mamy jedno spoiwo absolutnie genialne - to jest poczucie humoru. A Ola jest strasznym łobuzem, jeśli chodzi o poczucie humoru - skomentował w podcaście. Więcej przeczytacie w artykule: "Badach ujawnia kulisy małżeństwa z Kwaśniewską. 'Jest strasznym łobuzem'".