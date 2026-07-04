Gośćmi jednego z ostatnich odcinków podcastu Magdy Mołek "W moim stylu" byli Oskar Wojciechowski i Klaudia Halejcio. Para opowiedziała nie tylko o swojej popularności w mediach społecznościowych, ale także o łączącej ich relacji. Największe emocje wśród internautów wywołały jednak słowa przedsiębiorcy dotyczące zawodowej kariery swojej partnerki.

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Oskar Wojciechowski zniechęcił Klaudię Halejcio do teatru. Jego słowa wywołały burzę

Klaudia Halejcio, która występuje przed kamerą od czwartego roku życia, zdobyła popularność dzięki rolom w serialach "Złotopolscy", "Rezydencja" i "Pierwsza miłość". Przez kilka lat związana była również z teatrem. Taki kierunek zawodowy nie przekonywał jednak jej partnera. - To ja zniechęciłem Klaudię do teatru. Klaudia zaczęła kręcić na Instagramie kampanię i mówię: zobacz, z tego jest tak, ludzie to lubią, oglądają. Ja rozumiem, że teatr... - zaczął, ale dalej było tylko gorzej.

Chwilę później z dumą opowiedział o tym, że to właśnie on odwiódł Halejcio od rozwijania kariery scenicznej. - Ona mi tysiąc historii sprzedała, dlaczego ten teatr i średnio mnie interesowały te argumenty. Dopiero z czasem zrozumiała, że można to odłożyć zupełnie na półkę - powiedział Wojciechowski.

Katarzyna Zielińska ostro o słowach Oskara Wojciechowskiego. "Zamiast być skrzydłami dla swojej żony..."

Rozmowę Halejcio i Wojciechowskiego u Magdy Mołek omówili w swoim podcaście "Chłop i Baba" Szymon Żurawski i Kaja Gołuchoska. Twórcy nie kryli oburzenia słowami przedsiębiorcy. - Czyli tak: Jest jedna rzecz w życiu, która się liczy: pieniąchy i popularność. To jest szkoła Sławomira Mentzena. To jest osoba, która nigdy nie występowała publicznie, która nie wie, co to jest stworzenie czegoś artystycznego i jak to jest poruszyć emocje drugiego człowieka swoją wrażliwością - podsumował Żurawski.

Pod nagraniem na Instagramie błyskawicznie pojawiły się setki komentarzy. Wielu internautów nie kryło zaskoczenia i rozczarowania wypowiedzią Wojciechowskiego. Głos zabrały również aktorki Katarzyna Zielińska i Aleksandra Domańska. "Smutne bardzo. Zamiast być skrzydłami dla swojej żony i wspierać ją w talencie. Jestem przerażona tymi wypowiedziami" - napisała Zielińska. "To ja to, ja tamto, to ja te dziecko..." - przekazała z kolei Domańska w komentarzu.