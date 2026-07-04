Wojciech Szczęsny i Marina od 2016 roku tworzą jedno z najlepiej dobranych małżeństw w polskim show-biznesie. Piłkarz i piosenkarka doczekali się przy tym dwójki dzieci - syna Liama i córki Noeli. Para wciąż się dogaduje i m.in. chętnie publikuje w sieci wspólne zdjęcia i filmiki. Przy okazji urodzin gwiazdy oraz ich młodszej pociechy 3 lipca Szczęsny pamiętał, by udostępnić post z życzeniami.

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Wojciech Szczęsny we wzruszających słowach o Marinie i córce. Złożył im życzenia urodzinowe

"3 lipca już zawsze będzie specjalną datą w naszym domu. The Queen and The Princess (z ang. - królowa i księżniczka) obchodzą dzisiaj urodziny. Dwie najpiękniej kochające kobiety na świecie! Czuję się szczęściarzem, że są w moim życiu" - napisał w mediach społecznościowych piłkarz, publikując przy tym zdjęcie Mariny trzymającej małą Noelię na tle zachodzącego słońca.

W komentarzach prędko pojawiło się wiele wpisów od znajomych i fanów pary. "Wojtek, ty to jesteś szczęściarz!", "Najlepszego piękne istoty", " Sto lat, kobitki", "Wiele miłości i szczęścia dla was wszystkich", "To naprawdę coś wyjątkowego, że dwie piękne osoby mogą dzielić ten sam dzień" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy. Również dołączamy się do życzeń!

Tak Szczęśni obchodzili urodziny piosenkarki na Open'erze. To zrobił jej mąż

Przypomnijmy, że 3 lipca Marina i Szczęsny pojawili się na Open'er Festivalu 2026. Para imprezowała tam w otoczeniu znajomych, co piosenkarka pokazała w mediach społecznościowych. W pewnym momencie, ku jej zdziwieniu, piłkarz chwycił za mikrofon i zwrócił się do osób, które bawiły się tuż obok gwiazd. - Od 15 minut jesteście przypadkowo na imprezie urodzinowej mojej żony. Kto nie śpiewa "sto lat", może sobie iść - powiedział Szczęsny, a po chwili wszyscy zaczęli faktycznie śpiewać.

Marina nie kryła wzruszenia. Chwilę później zdmuchnęła też świeczki na urodzinowym torcie i kontynuowała świętowanie wraz z bliskimi. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy wokalistka obchodzi urodziny akurat na festiwalu. Taka sama sytuacja miała miejsce również w 2025 roku.