Ślub jest dla wielu jednym z najważniejszych dni. Thylane Blondeau chciała, by ceremonia była idealna, ale ostatecznie pojawiły się problemy. Modelka, która przed laty została okrzyknięta "najpiękniejszą dziewczynką świata", powiedziała "tak" 29 czerwca swojemu ukochanemu, DJ-owi Benowi Attali. W mediach społecznościowych opublikowała jednak post, w którym przyznała, że wtargnięcie paparazzi na ślub podniosło jej ciśnienie. Uważa, że to przekroczenie granic.

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Thylane Blondeau się wściekła. Paparazzi zepsuli jej ślub

Ślub Blondeau odbył się w Paryżu. Jeszcze w dniu ceremonii zdecydowała się zaznaczyć, że nie przeszkadzała jej obecność mediów na ceremonii. "To, że dziś staliście przed ratuszem, w ogóle mi nie przeszkadzało. Wykonywaliście po prostu swoją pracę" - napisała, zwracając się do paparazzi. Podkreśliła, że przez lata nie odmawiała zdjęć. Jak jednak zaznaczyła, wtargnięcie na jej ślub ją zraniło. "Głęboko mnie zraniło i zaniepokoiło, że niektórzy z was zakradli się do sali ratusza i rozpowszechniali nagrania z naszej ceremonii. Czym innym jest fotografowanie wydarzenia na zewnątrz, a czym innym wtargnięcie w moment, który należy do naszej prywatności" - przekazała. "Tego dnia nie byłam 'tematem w wiadomościach’, byłam po prostu kobietą, która wychodzi za mąż" - dodała na koniec.

Thylane Blondeau zachwyciła suknią. Postawiła na prosty krój

Blondeau niedawno pochwaliła się w sieci, że zaręczyła się z DJ-em. Opublikowała wówczas zdjęcie z ukochanym, pokazując pierścionek zaręczynowy. 'Powiedziałam 'tak' mojemu najlepszemu przyjacielowi. Oto toast za wieczność" - przekazała. Celebrytka nie wstrzymywała się ze ślubem i trzy miesiące po zaręczynach zdecydowała się na zawarcie małżeństwa. Państwo młodzi przyjechali na miejsce ceremonii zabytkowym Porsche 356 Speedster. Modelka w tym wyjątkowym dniu zdecydowała się na prostą suknię z zakrytymi ramionami, która sięgała aż do ziemi. Jeśli chodzi o fryzurę, włosy upięła w kok, w którym znalazły się delikatne, jasne kwiaty. Dzięki temu zobaczyliśmy jej tatuaż na szyi - napis "Angel" (z ang. anioł). W dłoni trzymała bukiet złożony z białych lilii.