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"Najpiękniejsza dziewczynka świata" wyszła za mąż, a teraz nie kryje oburzenia. Wskazuje, co zrujnowało jej ślub

Modelka Thylane Blondeau, znana jako "najpiękniejsza dziewczynka świata", wzięła ślub, ale nie wszystko poszło po jej myśli. Okazuje się, że ceremonię zakłócili paparazzi.
'Najpiękniejsza dziewczynka świata' wściekła się na ślubie. Wszystko przez paparazzi
Fot. Instagram/@thylaneblondeau

Ślub jest dla wielu jednym z najważniejszych dni. Thylane Blondeau chciała, by ceremonia była idealna, ale ostatecznie pojawiły się problemy. Modelka, która przed laty została okrzyknięta "najpiękniejszą dziewczynką świata", powiedziała "tak" 29 czerwca swojemu ukochanemu, DJ-owi Benowi Attali. W mediach społecznościowych opublikowała jednak post, w którym przyznała, że wtargnięcie paparazzi na ślub podniosło jej ciśnienie. Uważa, że to przekroczenie granic. 

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Thylane Blondeau się wściekła. Paparazzi zepsuli jej ślub

Ślub Blondeau odbył się w Paryżu. Jeszcze w dniu ceremonii zdecydowała się zaznaczyć, że nie przeszkadzała jej obecność mediów na ceremonii. "To, że dziś staliście przed ratuszem, w ogóle mi nie przeszkadzało. Wykonywaliście po prostu swoją pracę" - napisała, zwracając się do paparazzi. Podkreśliła, że przez lata nie odmawiała zdjęć. Jak jednak zaznaczyła, wtargnięcie na jej ślub ją zraniło. "Głęboko mnie zraniło i zaniepokoiło, że niektórzy z was zakradli się do sali ratusza i rozpowszechniali nagrania z naszej ceremonii. Czym innym jest fotografowanie wydarzenia na zewnątrz, a czym innym wtargnięcie w moment, który należy do naszej prywatności" - przekazała. "Tego dnia nie byłam 'tematem w wiadomościach’, byłam po prostu kobietą, która wychodzi za mąż" - dodała na koniec. 

Thylane Blondeau zachwyciła suknią. Postawiła na prosty krój 

Blondeau niedawno pochwaliła się w sieci, że zaręczyła się z DJ-em. Opublikowała wówczas zdjęcie z ukochanym, pokazując pierścionek zaręczynowy. 'Powiedziałam 'tak' mojemu najlepszemu przyjacielowi. Oto toast za wieczność" - przekazała. Celebrytka nie wstrzymywała się ze ślubem i trzy miesiące po zaręczynach zdecydowała się na zawarcie małżeństwa. Państwo młodzi przyjechali na miejsce ceremonii zabytkowym Porsche 356 Speedster. Modelka w tym wyjątkowym dniu zdecydowała się na prostą suknię z zakrytymi ramionami, która sięgała aż do ziemi. Jeśli chodzi o fryzurę, włosy upięła w kok, w którym znalazły się delikatne, jasne kwiaty. Dzięki temu zobaczyliśmy jej tatuaż na szyi - napis "Angel" (z ang. anioł). W dłoni trzymała bukiet złożony z białych lilii. 

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