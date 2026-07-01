Chajzer planuje ślub z 20-letnią ukochaną. Rodzina Blanki miała dowiedzieć się z mediów

Filip Chajzer od dłuższego czasu wzbudza w mediach kontrowersje ze względu na nowy związek, który stworzył z 20-letnią Bianką. Dziennikarz gubił się w zeznaniach co do tego, czy zapytał nową ukochaną o wiek. Nie ma jednak zamiaru zwalniać tempa i zapowiada ślub z partnerką - wiadomo, że są już zaręczeni. Według narracji przedstawionej przez serwis Pudelek rodzice Bianki mieli o sprawie dowiedzieć się z mediów.

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Filip Chajzer planuje ślub z ukochaną. Jej najbliżsi nie mieli o tym pojęcia

Dziennikarz zamieszkał z 20-letnią partnerką w Krakowie. Za nimi już zaręczyny, a teraz nastał czas, by planować ślub. - W ich rozmowach coraz częściej pojawia się temat ślubu - w końcu są już zaręczeni - jednak Bianka na razie studzi jego zapędy w tej kwestii - mówi znajomy pary w rozmowie z Pudelkiem. Okazuje się, że ukochana Chajzera najwyraźniej zmieniła zdanie, a przygotowania ślubu idą pełną parą. W rozmowie z Jastrząb Post dziennikarz przyznał, że ceremonia ma odbyć się we wrześniu.

Pudelek ustalił, że bliscy Blanki nie mieli o wszystkim pojęcia. "Rodzina i przyjaciele Bianki o planach ślubnych dowiedzieli się z mediów. Nie dostali zaproszeń. Temat ślubu co prawda pojawiał się wcześniej w rozmowach, ale nigdy nie padły żadne konkrety. Wszyscy są trochę zaskoczeni, że sprawy potoczyły się tak szybko, zwłaszcza że Bianka do tej pory raczej studziła zapał Filipa i nie spieszyła się z małżeństwem" - twierdzi informator serwisu. "Mama Bianki nie wiedziała o ślubie. Dowiedziała się z mediów. Oczywiście zostanie zaproszona, ale na razie nie wiadomo, czy zdecyduje się pojawić na uroczystości. Są obawy, że powtórzy się sytuacja ze spotkania autorskiego" - dodaje. O sprawie przeczytacie tu: "Zawstydzająca sytuacja". 20-letnia partnerka Chajzera komentuje szum wokół ich związku.

Filip Chajzer rozpływa się nad ukochaną. Poszło o jej umiejętności kulinarne

Niedawno dziennikarz pokazał fanom w mediach społecznościowych obiad, który zaserwowała mu narzeczona. Zachwalał jej umiejętności kulinarne. "Taka narzeczona to jest skarb. Czym ja sobie zasłużyłem, nie wiem, ale Bogu dziękuję. No i babci narzeczonej za przekazanie boskiej wręcz wiedzy kulinarnej. Czy jest coś wspanialszego na świecie od sadzonych z mizerią, ziemniakami i skwarkami? Pewnie znajdą się tacy, którzy znajdą parę pomysłów, ale dla mnie nic lepszego nie ma" - napisał zachwycony ukochaną prezenter.