Sandra Kubicka w ostatnich tygodniach bez przerwy dzieli się ze swoimi fanami momentami, które spędza z nowym ukochanym - Adamem Zaorskim. Para m.in. zdążyła już razem wybrać się do Włoch, gdzie świętowali 34. urodziny biznesmena. W miniony weekend zakochani udali się za to na polskie Mazury. W sieci podzielili się serią romantycznych kadrów.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka rozprawia o zarobkach gwiazd

Sandra Kubicka pokazała, jak bawiła się z ukochanym na Mazurach. "To ona jest kapitanem"

Na opublikowanych przez Kubicką i Zaorskiego zdjęciach mogliśmy zobaczyć, że para wybrała się na Mazury wraz z synem modelki, Leosiem oraz ich znajomymi. Razem spędzali czas nad jeziorem, korzystając z upalnej pogody. Oprócz kąpieli w wodzie i opalania, udali się także na rejs łódką. Co ciekawe, partner celebrytki pokazał, że to właśnie Sandra przejęła stery maszyny. "She's the captain now (z ang. - To ona jest teraz kapitanem)" - napisał pod fotografią udostępnioną na InstaStories.

W komentarzach pod ostatnimi postami modelki fani wprost dostrzegają, iż promienieje ona u boku nowego partnera. "Cudna para!", "Piękni, szczęśliwi. Oby tak zawsze, na zawsze", "Fajnie się na was patrzy", "Dopasowani idealnie", "Widać miłość w oczach" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów obserwatorów.

Adam Zaorski przekazał Sandrze Kubickiej uroczy liścik. Pokazała, co w nim napisał

Wspominany urodzinowy wyjazd do Włoch Kubicka zorganizowała samodzielnie. To ona zadbała, by wraz z ukochanym mogli celebrować jego dzień w malowniczym otoczeniu, nad samym jeziorem Como. Jak się później okazało, Zaorski bardzo docenił gest partnerki i w podzięce podarował jej pokaźny bukiet czerwonych róż. Co ważne, dołączył do niego mały liścik, którego treścią modelka podzieliła się w sieci z fanami.

"Powiedzieć 'dziękuję', to jak nic nie powiedzieć. Doceniam każdy detal, każdą myśl i całe serce, które włożyłaś w ten wyjazd. Kocham cię. Adam" - napisał wewnątrz Zaorski. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Ukochany Kubickiej zdobył się na romantyczny gest. Sandra ujawniła intymny liścik".