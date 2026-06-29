Mąż Kingi Dudy otrzymał nowe stanowisko. Zaskakujące, czym się zajmuje

Kinga Duda należy do grona osób publicznych, które stawiają na ochronę prywatności. Córka byłej pary prezydenckiej nie udziela się w mediach społecznościowych i rzadko pojawia się gdziekolwiek publicznie. Wiemy jednak, że w lipcu 2025 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Wybrankiem córki Andrzeja Dudy okazał się Mateusz Zawistowski. Teraz media ustaliły, że mężczyzna mocno rozwija się w sferze zawodowej.

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Mąż Kingi Dudy z nowym stanowiskiem. Jego wykształcenie też robi wrażenie

Przypomnijmy, że ślub i wesele Dudy odbyło się 5 lipca 2025 roku w Pałacu Prezydenckim. Oprócz Andrzeja i Agaty Dudy, na przyjęcie zaproszono około 50 gości. Dowiedzieliśmy się także wtedy więcej na temat męża córki byłego prezydenta. Zawistowski, podobnie jak Kinga, jest prawnikiem. Ukończył prestiżową uczelnię University of Cambridge i ma na koncie doktorat. Od 2018 roku jest też związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i amerykańskim funduszem venture capital. Gościnnie wykłada również na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pod koniec czerwca 2026 roku okazało się, że jeszcze w kwietniu tego roku Zawistowski dołączył do zarządu Grupy Sanos. Podmiot ten zajmuje się usługami opiekuńczymi skierowanymi do osób starszych. Prowadzi placówki zapewniające całodobową opiekę nad seniorami potrzebującymi pomocy. Firma posiada obecnie swoje ośrodki m.in. w Zabełkowie oraz Tarnowskich Górach.

Tyle ma zarabiać Kinga Duda. Pracuje w kancelarii prawnej

Kinga Duda również może pochwalić się swoim stanowiskiem w pracy oraz rozwojem kariery. Córka byłego prezydenta w 2019 roku uzyskała tytuł magistra prawa, a w 2024 roku przystąpiła do egzaminu adwokackiego, który zdała. Obecnie pracuje w kancelarii, w której w 2025 roku miała awansować na stanowisko senior associate (starszego prawnika).

Media przyjrzały się wówczas szacunkowej pensji Dudy. Jak się okazało, na takowym stanowisku zarobki wynoszą średnio od 15 do 35 tys. zł netto. Więcej pisaliśmy o tym w artykule: "Wyciekło, ile może wynosić pensja Kingi Dudy. Zarabia więcej niż ojciec".