Klaudia Halejcio od lat jest w związku z Oskarem Wojciechowskim. Para doczekała się córki Nel i od dawna zapowiadała, że planuje ślub. Teraz już wiadomo, że zakochani powiedzieli sobie sakramentalne tak. Celebrytka pochwaliła się w mediach społecznościowych nagraniem ze ślubu oraz wesela.

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Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pokazali nagranie ze ślubu. Jest jakby luksusowo

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski chętnie pokazują w mediach swoje życie prywatne, nie ukrywają też wizerunków dzieci (Oskar ma córkę z poprzedniego związku). Nic więc dziwnego, że pochwalili się kulisami ślubu kościelnego. Celebrytka opublikowała nagranie, na którym widać przygotowania do ceremonii i romantyczne kadry. Można dostrzec, jak para bawiła się na weselu, które odbyło się na terenie posiadłości z odkrytym basenem.

To, co zwraca uwagę, to suknie ślubne panny młodej (jeszcze się ich nie doliczyliśmy, ale na kadrach widać, że było ich kilka). W kościele Klaudia pojawiła się w koronkowej kreacji z długim rękawem i mieniącym się gorsetem odsłaniającym plecy. Zdecydowała się też na elegancki kok i kolczyki z kamieniami, które przypominały diamenty. Na kolejnych ujęciach widać, że miała na sobie długą dopasowaną jedwabną suknię, a na weselu krótką koronkową. Pan młody miał z kolei na sobie jasny garnitur, który zestawił z białą koszulą.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski już dawno po ślubie

Warto nadmienić, że Klaudia Halejcio w swoich mediach społecznościowych sugerowała, że ślub odbył się 27 czerwca (na Instagramie opublikowała serię zdjęć, na których widać, jak wylatuje na ślub prywatnym samolotem). Internauci jednak węszą spisek. Wiele osób zauważyło, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej celebrytka już od kilku tygodni widnieje jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. W sieci nie brakowało licznych komentarzy na ten temat. Halejcio chciała uciąć spekulacje na ten temat. Pod jednym z instagramowych wpisów zamieściła krótki, ale wymowny komentarz, który błyskawicznie przykuł uwagę internautów. "Moim zdaniem nic nie wiecie" - odpisała.