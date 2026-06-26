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Halejcio usłyszała, że dawno wyszła za mąż. Na jej reakcję nie trzeba było czekać

Pod najnowszym wpisem Klaudii Halejcio wywiązała się gorąca dyskusja na temat jej życia prywatnego. Część internautów zaczęła spekulować, że celebrytka i jej partner Oskar Wojciechowski mogli już powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Na reakcję gwiazdy nie trzeba było długo czekać.
Spekulacje wokół ślubu Klaudii Halejcio nabrały rozpędu. Tak odpowiedziała fanom
fot. screen instagram.com/klaudiahalejcio

Klaudia Halejcio od lat należy do grona celebrytek, których życie prywatne wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Aktorka chętnie pokazuje w mediach społecznościowych kadry z rodzinnego życia, a jej związek z Oskarem Wojciechowskim od dawna jest przedmiotem licznych komentarzy. Nic więc dziwnego, że pod jednym z najnowszych postów szybko pojawiły się pytania i domysły dotyczące ślubu pary. Niektórzy twierdzą, że Halejcio, która przygotowuje się do ślubu, już dawno po nim jest. Aktorka zareagowała na te plotki.

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Czy Klaudia Halejcio jest już mężatką? Jej komentarz wywołał poruszenie

Pod jednym z ostatnich postów na Instagramie pewna obserwatorka zasugerowała, że zakochani mają ważny krok już za sobą. "Ale wiecie że Klaudia jest już dawno po" - napisała użytkowniczka, wywołując lawinę reakcji innych komentujących. Wpis natychmiast zwrócił uwagę internautów, którzy zaczęli dopytywać o źródło takich informacji. "Skąd takie info?" - odpowiedziała inna osoba. Jedna z komentujących stwierdziła nawet, że podobne informacje miały pojawiać się wcześniej w mediach. "Pisali w gazetach, że już ma dwuczłonowe nazwisko. Może cywilny już był" - można było przeczytać pod postem. Spekulacje szybko zaczęły się rozkręcać. 

Na odpowiedź samej zainteresowanej nie trzeba było jednak długo czekać. Klaudia Halejcio postanowiła osobiście odnieść się do pojawiających się teorii i zrobiła to w swoim stylu. Zamieściła krótki, ale wymowny komentarz, który błyskawicznie przykuł uwagę internautów. "Moim zdaniem nic nie wiecie" - odpisała, dając do zrozumienia, że krążące w sieci doniesienia niekoniecznie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

 

Fani są przekonani, że Klaudia Halejcio jest już po ślubie. Są pewne znaki

Plotki na temat ślubu Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego dodatkowo podsyciła zmiana, którą internauci dostrzegli w oficjalnych rejestrach. Jak informował Pudelek, od 1 czerwca aktorka widnieje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. Dla wielu obserwatorów może to być sygnał, że para sformalizowała już swój związek. Mimo pojawiających się spekulacji sama Halejcio nie zdecydowała się dotąd na jednoznaczne potwierdzenie tych doniesień. Wręcz przeciwnie - w swoich wypowiedziach i publikacjach w mediach społecznościowych daje do zrozumienia, że ważne wydarzenie dopiero nadchodzi.

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