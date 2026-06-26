Klaudia Halejcio od lat należy do grona celebrytek, których życie prywatne wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Aktorka chętnie pokazuje w mediach społecznościowych kadry z rodzinnego życia, a jej związek z Oskarem Wojciechowskim od dawna jest przedmiotem licznych komentarzy. Nic więc dziwnego, że pod jednym z najnowszych postów szybko pojawiły się pytania i domysły dotyczące ślubu pary. Niektórzy twierdzą, że Halejcio, która przygotowuje się do ślubu, już dawno po nim jest. Aktorka zareagowała na te plotki.

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Czy Klaudia Halejcio jest już mężatką? Jej komentarz wywołał poruszenie

Pod jednym z ostatnich postów na Instagramie pewna obserwatorka zasugerowała, że zakochani mają ważny krok już za sobą. "Ale wiecie że Klaudia jest już dawno po" - napisała użytkowniczka, wywołując lawinę reakcji innych komentujących. Wpis natychmiast zwrócił uwagę internautów, którzy zaczęli dopytywać o źródło takich informacji. "Skąd takie info?" - odpowiedziała inna osoba. Jedna z komentujących stwierdziła nawet, że podobne informacje miały pojawiać się wcześniej w mediach. "Pisali w gazetach, że już ma dwuczłonowe nazwisko. Może cywilny już był" - można było przeczytać pod postem. Spekulacje szybko zaczęły się rozkręcać.

Na odpowiedź samej zainteresowanej nie trzeba było jednak długo czekać. Klaudia Halejcio postanowiła osobiście odnieść się do pojawiających się teorii i zrobiła to w swoim stylu. Zamieściła krótki, ale wymowny komentarz, który błyskawicznie przykuł uwagę internautów. "Moim zdaniem nic nie wiecie" - odpisała, dając do zrozumienia, że krążące w sieci doniesienia niekoniecznie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

Fani są przekonani, że Klaudia Halejcio jest już po ślubie. Są pewne znaki

Plotki na temat ślubu Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego dodatkowo podsyciła zmiana, którą internauci dostrzegli w oficjalnych rejestrach. Jak informował Pudelek, od 1 czerwca aktorka widnieje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. Dla wielu obserwatorów może to być sygnał, że para sformalizowała już swój związek. Mimo pojawiających się spekulacji sama Halejcio nie zdecydowała się dotąd na jednoznaczne potwierdzenie tych doniesień. Wręcz przeciwnie - w swoich wypowiedziach i publikacjach w mediach społecznościowych daje do zrozumienia, że ważne wydarzenie dopiero nadchodzi.