Kuba Szmajkowski to jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia, który dał się poznać szerszej publiczności dzięki programom telewizyjnym - m. in. "The Voice Kids" - i karierze solowej. Przez długi czas konsekwentnie chronił jednak swoje życie prywatne i nie opowiadał o sprawach sercowych. Zmieniło się to w 2025 roku, gdy artysta dokonał coming outu i potwierdził, że jest szczęśliwie zakochany w swoim partnerze. Od tamtej pory otwarcie mówi o tej relacji i nie ukrywa, że odnalazł szczęście.

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Kuba Szmajkowski zakochał się w szwedzkim tancerzu. "Nikt tego w sumie nie planował"

Przełomowym momentem dla relacji muzyka okazało się nagranie opublikowane na TikToku, na którym Kuba Szmajkowski pokazał się w towarzystwie tajemniczego blondyna. Wkrótce potem artysta potwierdził, że jest szczęśliwie zakochany, a później wyszło na jaw, że jego partnerem jest szwedzki tancerz i choreograf Emilio Araya.

W podcaście "Galaktyka Plotek" wokalista wyjaśnił, że coming out nie był częścią wcześniej przygotowanego planu. Jak tłumaczył, dopiero poznanie ukochanej osoby sprawiło, że poczuł się gotowy otwarcie mówić o swoim życiu prywatnym. Podkreślił również, że nie widzi nic złego w dzieleniu się swoim szczęściem z innymi. - Nikt tego w sumie nie planował, żebym tak otwarcie mówił o swoim życiu prywatnym i nie sądziłem, że to w ogóle kiedykolwiek przyjdzie - zapewniał Szmajkowski.

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Na początku ich związek był relacją na odległość, ponieważ Emilio mieszkał w Sztokholmie, a Kuba w Polsce. Z czasem partner wokalisty zaczął jednak coraz częściej odwiedzać Polskę. Zakochani chętnie spędzają razem czas, a wspólnymi zdjęciami z podróży i wakacyjnych wyjazdów regularnie dzielą się w mediach społecznościowych. Na Instagramie partnera Szmajkowskiego dominują kadry z artystycznego życia - pełno na nim zdjęć oraz filmów z występów, kulis, planów zdjęciowych oraz wycieczek. Widać, że Emilio to człowiek zakochany nie tylko w Szmajkowskim, ale i w tańcu.



Przypomnijmy, co wokalista mówił jeszcze na temat ujawnienia relacji Marcinowi Wolniakowi. - Jeżeli kochasz kogoś, to po prostu kogoś kochasz. Ja nie uznaję czegoś takiego, jak coming out. Dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe i trochę się na to nie godzę - podsumował. - Po prostu jestem sobą, jeżeli coś ci nie pasuje, to "just keep it" [z ang. - zachowaj to dla siebie]. To jest moje podejście - dodał muzyk.