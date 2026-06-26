Andrzej Rosiewicz to uznany piosenkarz, kompozytor i satyryk. Cała Polska zna jego przeboje takie jak "Najwięcej witaminy", "Chłopcy radarowcy", "Czy czuje pani cha-chę", a także "Czterdzieści lat minęło..." z czołówki kultowego "Czterdziestolatka". Rosiewicz przez lata skupiał się na rozwijaniu kariery, a miłość swojego życia poznał w wieku 50 lat. - Miałem 50 lat, a wciąż mieszkałem z mamą. Uświadomiłem sobie w końcu, że scena jest strasznie zaborcza, kradnie czas i uczucia - opowiadał niegdyś w rozmowie z "Rewią".

REKLAMA

Zobacz wideo Nie chciałaby, aby poszli w jej ślady

Andrzej Rosiewicz ma o 25 lat młodszą żonę. Wyjawił kulisy ich poznania

Andrzej Rosiewicz od 1997 roku jest mężem o 25 lat młodszej Iwony. Para poznała się podczas wyborów Miss Rzeszowszczyzny. - Iwonka nie startowała w wyborach, tylko siedziała na widowni. Od razu wpadła mi w oko. Poznaliśmy się potem na bankiecie, wymieniliśmy się telefonami i zaczęliśmy chodzić na randki. Była ładną i zdolną muzycznie blondynką. Nadal jest - opowiadał artysta rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Ukochana Rosiewicza jest absolwentką ekonomii i pochodzi Krakowa. Jak wspominał w rozmowie z Radiem 104,7 FM, ten fakt sprawił, że nawiązali rozmowę. - Doszliśmy do porozumienia. Powiedziałam: "Aha, z Krakowa? To ci może pokażę Pałac Kultury"? A ona: "A ja ci pokażę Sukiennice na rynku krakowskim" - opowiadał artysta.

Najstarszy syn Andrzeja Rosiewicza pracuje w mediach

Para doczekała się trójki dzieci - Jędrzeja, Ireny oraz Adama. Najstarszy syn Rosiewiczów rozwija medialną karierę, pracuje jako reporter w Polskim Radiu, gdzie może rozwijać naukowe zainteresowania. Jędrzej Rosiewicz rozległą wiedzą mógł pochwalić się w teleturnieju "Jeden z 10". Nie tylko wziął w nim udział, ale także udało mu się wygrać odcinek w 2022 roku.

Co ciekawe, matką chrzestną młodszego syna Rosiewiczów została Violetta Villas. - Violetta rozmawiała z moją teściową, która pochwaliła się, że ma wnuki. (...) Violetta zapytała wtedy, czy są ochrzczeni. Gdy dowiedziała się, że jeszcze nie, to powiedziała, że wybiera Adasia. Przyjechała do nas i została matką chrzestną - opowiadał Andrzej Rosiewicz w rozmowie z "Faktem".