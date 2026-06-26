Chajzer rozpływa się nad 20-letnią narzeczoną. Dziękuje Bogu i jej babci, a to nie koniec

Filip Chajzer to prezenter telewizyjny i przedsiębiorca, który od lat budzi spore emocje i regularnie trafia na nagłówki za sprawą kolejnych kontrowersji oraz nowych projektów. Od kilku tygodni media żyją jednak przede wszystkim jego życiem uczuciowym. Były gospodarz "Dzień dobry TVN" związał się z młodszą o ponad 20 lat Bianką, z którą zdążył już się zaręczyć. Wygląda na to, że wszystko układa się pomyślnie w tej relacji.

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Filip Chajzer znów mówi o narzeczonej. Jest pod ogromnym wrażeniem

Filip Chajzer po raz kolejny podzielił się z obserwatorami kadrami ze swojego życia prywatnego. Tym razem pokazał obiad przygotowany przez narzeczoną i przy okazji nie ukrywał zachwytu nad jej kulinarnymi umiejętnościami. W opisie zamieszczonym w mediach społecznościowych obsypał ukochaną komplementami.

"Taka narzeczona to jest skarb. Czym ja sobie zasłużyłem, nie wiem, ale Bogu dziękuję. No i babci narzeczonej za przekazanie boskiej wręcz wiedzy kulinarnej. Czy jest coś wspanialszego na świecie od sadzonych z mizerią, ziemniakami i skwarkami? Pewnie znajdą się tacy, którzy znajdą parę pomysłów, ale dla mnie nic lepszego nie ma" - napisał prezenter pod najnowszym kadrem na Instagramie. Widać, że docenia fakt, że narzeczona przygotowuje mu posiłki.

Filip Chajzer tak mówił o początkach znajomości z ukochaną. Wszystko przez podcast

Podczas wizyty w studiu "Świata Gwiazd" Filip Chajzer wrócił wspomnieniami do początków znajomości z obecną narzeczoną. Jak opowiadał, zobaczył Biankę po raz pierwszy przed nagraniem podcastu i od razu postanowił zdobyć do niej kontakt. Dziennikarz nie miał odwagi zrobić tego samodzielnie, poprosił o pomoc Gosię Ohme, która uzyskała zgodę młodej producentki na przekazanie numeru telefonu. Później Chajzer osobiście podszedł do Bianki, upewnił się, że może się z nią skontaktować, a także zapytał o jej wiek. Jak podkreślił, informacja, że ma 20 lat, nie wpłynęła na jego decyzję o dalszym rozwijaniu znajomości. Więcej o wieku partnerki mówił w podcaście Małgorzaty Rozenek-Majdan.