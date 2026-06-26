Aleksandra Kwaśniewska od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Kubą Badachem. Nie wszyscy pamiętają, że nim na stałe związała się z muzykiem, przez długi czas spotykała się z popularnym florecistą, Wojciechem Szuchnickim. W mediach co jakiś czas spekulowano o ich ślubie. Ostatecznie Kwaśniewska i Szuchnicki postanowili się rozstać. Dlaczego?

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Aleksandra Kwaśniewska i Wojciech Szuchnicki mieli inne wizje przyszłości

Wojciech Szuchnicki i Aleksandra Kwaśniewska byli parą do 2008 roku. Ich związek cieszył się dużym zainteresowaniem mediów, które regularnie spekulowały na temat zaręczyn oraz planowanego ślubu. Para często pojawiała się razem na publicznych wydarzeniach. Szuchnicki wspierał również Kwaśniewską w czasie jej udziału w "Tańcu z gwiazdami". Sympatii do niego nie kryła także Jolanta Kwaśniewska. - Lubię go, bo jest inżynierem i ma takie inne myślenie - mówiła w jednym z wywiadów.

Wiele osób było przekonanych, że związek zakończy się ślubem, jednak para ostatecznie się rozstała. Oficjalnie nie podano przyczyny, choć w mediach pojawiały się spekulacje o różnicach w podejściu do przyszłości. "Wojtek ciągle mówił o ślubie i dzieciach, a Aleksandra się przestraszyła. Rozstali się w przyjaźni, ale nie sądzę, by jeszcze do siebie wrócili" - mówił w rozmowie z "Faktem" ich znajomy. W 2013 roku Szuchnicki spełnił swoje marzenie o ślubie. Florecista ożenił się z Anną, z którą doczekał się dwóch synów: Leona i Teodora.

Badach ujawnił kulisy małżeństwa z Kwaśniewską. "Jest strasznym łobuzem"

Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska tworzą zgrany duet zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Kwaśniewska odpowiada m.in. za teksty na najnowszej płycie Badacha. Ostatnio piosenkarz pojawił się w podcaście Kayah. Tam opowiadał o kulisach małżeństwa z córką byłego prezydenta. W pewnym momencie zdradził, że jednym z fundamentów ich udanego związku jest takie samo poczucie humoru. - Mamy jedno spoiwo absolutnie genialne - to jest poczucie humoru. A Ola jest strasznym łobuzem, jeśli chodzi o poczucie humoru - opowiadał.