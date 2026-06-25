Powrót na stronę główną

Koroniewska miała wpływ na decyzję Dowbora? Prawda wyszła na jaw

Joanna Koroniewska zabrała głos po informacji o odejściu Macieja Dowbora z "Dzień dobry TVN". Aktorka odniosła się do decyzji męża na Instagramie i wyjaśniła, czy miała na nią jakikolwiek wpływ.
Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor
KAPiF

Maciej Dowbor po dwóch latach zakończył współpracę z programem "Dzień dobry TVN", czym zaskoczył wielu widzów. Prezenter, który dał się poznać jako charyzmatyczny gospodarz z dużym poczuciem humoru i swobodą w rozmowach z gośćmi, 25 czerwca pożegnał się z ekipą śniadaniówki. W sprawie tej zmiany głos zabrała również jego żona, Joanna Koroniewska, która postanowiła odnieść się do decyzji męża.

Zobacz wideo Jak wygląda emerytura Katarzyny Dowbor?

Maciej Dowbor pożegnał się z "Dzień dobry TVN". Joanna Koroniewska wszystko wyjaśniła

Joanna Koroniewska obejrzała wydanie programu z 25 czerwca, podczas którego Maciej Dowbor oficjalnie pożegnał się z widzami "Dzień dobry TVN". Aktorka opublikowała na InstaStories wpis, w którym wyraziła wsparcie dla męża i zaznaczyła, że decyzję o zakończeniu współpracy z programem podjął sam. Nie zabrakło też ciepłych słów pod adresem Sandry Hajduk.

"Kocham, wspieram. Kochani, to decyzja Macieja Dowbora. Żeby nie było - ja nie mam z tym nic wspólnego. Sandra Hajduk - kochamy. Już na zawsze. Wiem, że widzowie was pokochali, ja też!" - czytamy na InstaStories. Wiemy, że Dowborowie będą skupieni teraz nad rozwijaniem marek osobistych oraz innych projektów. Jak wiemy, od dawna stawiają na regularną aktywność na Instagramie, tworząc zasięgowe rolki. Być może wkrótce ujawnią szczegóły dalszych planów.

Maciej Dowbor i przełomowy krok w karierze. Marcin Prokop komentuje jego decyzję

Marcin Prokop od blisko dwóch dekad współtworzy "Dzień dobry TVN" i doskonale zna realia pracy w programie. W tym czasie miał okazję pracować z wieloma prowadzącymi, dlatego poprosiliśmy go o komentarz dotyczący decyzji Macieja Dowbora, który po dwóch latach żegna się ze śniadaniówką. Prezenter nie ukrywał, że odejście kolegi jest dla niego stratą, ale jednocześnie podkreślił, że rozumie motywy stojące za jego decyzją.

- Szkoda, że Maciek podjął taką decyzję, bo był mocnym wsparciem dla zespołu "DDTVN", ale rozumiem jego chęć rozwijania się na innych polach i życzę mu powodzenia we wszystkich projektach, jakie planuje -podsumował dziennikarz w rozmowie z nami. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/12 Na początek coś łatwego. Kto jest na zdjęciu?

To najsłynniejsi ludzie świata. Rozpoznasz ich na zdjęciach? Zawalcz o wynik 12/12
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji