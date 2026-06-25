Maciej Dowbor po dwóch latach zakończył współpracę z programem "Dzień dobry TVN", czym zaskoczył wielu widzów. Prezenter, który dał się poznać jako charyzmatyczny gospodarz z dużym poczuciem humoru i swobodą w rozmowach z gośćmi, 25 czerwca pożegnał się z ekipą śniadaniówki. W sprawie tej zmiany głos zabrała również jego żona, Joanna Koroniewska, która postanowiła odnieść się do decyzji męża.

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Maciej Dowbor pożegnał się z "Dzień dobry TVN". Joanna Koroniewska wszystko wyjaśniła

Joanna Koroniewska obejrzała wydanie programu z 25 czerwca, podczas którego Maciej Dowbor oficjalnie pożegnał się z widzami "Dzień dobry TVN". Aktorka opublikowała na InstaStories wpis, w którym wyraziła wsparcie dla męża i zaznaczyła, że decyzję o zakończeniu współpracy z programem podjął sam. Nie zabrakło też ciepłych słów pod adresem Sandry Hajduk.

"Kocham, wspieram. Kochani, to decyzja Macieja Dowbora. Żeby nie było - ja nie mam z tym nic wspólnego. Sandra Hajduk - kochamy. Już na zawsze. Wiem, że widzowie was pokochali, ja też!" - czytamy na InstaStories. Wiemy, że Dowborowie będą skupieni teraz nad rozwijaniem marek osobistych oraz innych projektów. Jak wiemy, od dawna stawiają na regularną aktywność na Instagramie, tworząc zasięgowe rolki. Być może wkrótce ujawnią szczegóły dalszych planów.

Maciej Dowbor i przełomowy krok w karierze. Marcin Prokop komentuje jego decyzję

Marcin Prokop od blisko dwóch dekad współtworzy "Dzień dobry TVN" i doskonale zna realia pracy w programie. W tym czasie miał okazję pracować z wieloma prowadzącymi, dlatego poprosiliśmy go o komentarz dotyczący decyzji Macieja Dowbora, który po dwóch latach żegna się ze śniadaniówką. Prezenter nie ukrywał, że odejście kolegi jest dla niego stratą, ale jednocześnie podkreślił, że rozumie motywy stojące za jego decyzją.

- Szkoda, że Maciek podjął taką decyzję, bo był mocnym wsparciem dla zespołu "DDTVN", ale rozumiem jego chęć rozwijania się na innych polach i życzę mu powodzenia we wszystkich projektach, jakie planuje -podsumował dziennikarz w rozmowie z nami.