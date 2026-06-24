Ukochany Kubickiej zdobył się na romantyczny gest. Sandra ujawniła intymny liścik

Sandra Kubicka od niedawna chwali się nowym związkiem. Modelka nie ukrywa, że jest zakochana i przez pewien okres utrzymywała tożsamość partnera w tajemnicy. Wiadomo już jednak, że jej wybrankiem jest Adam Zaorski. Para wybrała się na wakacje. Celebrytka na bieżąco relacjonuje wyjazd od Włoch w mediach społecznościowych. Tym razem pokazała kilka kadrów, chwaląc się pokaźnym bukietem kwiatów od ukochanego, do którego załączył poruszający list.

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Sandra Kubicka chwali się romantycznymi kadrami z wakacji. Taki liścik zostawił jej ukochany

Sandra Kubicka przebywa obecnie we Włoszech. Pojawiła się w popularnym wśród turystów miejscu - nad jeziorem Como. Na wakacje poleciała z ukochanym, Adamem Zaorskim, który świętował tam 34. urodziny. Na Instagramie influencerki nie brakuje kadrów z wyjazdów. W najnowszym poście Kubicka zamieściła ujęcia pięknych widoków. Na zdjęciach nie zabrakło również samej influencerki. "Czasem trzeba zgubić drogę, żeby trafić tam, gdzie się naprawdę należy" - napisała. We wpisie zobaczyliśmy również romantyczny gest ze strony jej ukochanego, który kupił jej pokaźny bukiet czerwonych róż. Zaorski zostawił jej również list, w którym podziękował jej za organizację wakacji. "Powiedzieć 'dziękuję', to jak nic nie powiedzieć. Doceniam każdy detal, każdą myśl i całe serce, które włożyłaś w ten wyjazd. Kocham cię. Adam" - mogliśmy przeczytać.

Sandra Kubicka zachwyca się ukochanym. Adam Zaorski chwali się kadrami z włoskich wakacji

Relacja z podróży Kubickiej i Zaorskiego wzbudza sporo emocji. Niedawno celebrytka nie szczędziła ukochanemu komplementów. W jednej z relacji zachwycała się nim słowami: "Boże, on jest takie ciacho, NIE MOGĘ". Pisała o partnerze również w ten sposób: "Planem było, żeby się nie zakochać, ale oczywiście pojawić się musiał pan perfekcyjny". Partner modelki również postanowił podzielić się na swoim profilu na Instagramie zdjęciami i nagraniami z Włoch. W jednym z postów opublikował ujęcia z rejsu łodzią po jednym z najbardziej malowniczych miejsc we Włoszech. Widać było, że para doskonale się bawi. Tu zobaczycie wspomniane kadry: Kubicka rozpływa się nad nowym partnerem. Nowe zdjęcia Zaorskiego rozgrzały sieć