Sandra Kubicka od pewnego czasu nie ukrywa, że w jej życiu prywatnym wszystko układa się bardzo dobrze. Modelka i influencerka coraz częściej dzieli się z fanami momentami spędzanymi u boku Adama Zaorskiego, a ich wspólne zdjęcia regularnie pojawiają się w mediach społecznościowych.

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Adam Zaorski pokazał nowe zdjęcia z Sandrą Kubicką. Tak spędzili romantyczne chwile nad jeziorem Como

Kilka dni temu para wybrała się do Włoch, gdzie świętowali 34. urodziny Adama. Relacje z podróży od początku wzbudzały zainteresowanie obserwatorów. Sandra publikowała romantyczne kadry i nie szczędziła ukochanemu komplementów. W jednej z relacji zachwycała się nim słowami: "Boże, on jest takie ciacho, NIE MOGĘ". Choć nie wszyscy internauci z entuzjazmem reagują na internetową sielankę zakochanych, para wydaje się nie przejmować krytycznymi komentarzami. Zamiast tego skupiają się na wspólnym spędzaniu czasu i dzieleniu się kolejnymi wspomnieniami z wyjazdu.

Tym razem to Adam Zaorski postanowił podsumować włoskie wakacje. Na swoim profilu na Instagramie opublikował serię zdjęć i nagrań z pobytu nad jeziorem Como. Wśród opublikowanych materiałów znalazły się ujęcia z rejsu łodzią po jednym z najbardziej malowniczych miejsc we Włoszech.

Na fotografiach można zobaczyć Sandrę i Adama podczas relaksu na wodzie. Nie zabrakło również wspólnych zdjęć na pokładzie łodzi, skąd para podziwiała piękne krajobrazy jeziora Como i okolicznych miejscowości. Zobaczycie je w naszej galerii:

Adam Zaorski pokazał nowe zdjęcia z Sandrą Kubicką. Tak spędzili romantyczne chwile nad jeziorem Como Otwórz galerię

Tomson zareagował na nowego partnera Sandry Kubickiej. "Kondolencje dla pana"

Publikacje z udziałem Adama Zaorskiego wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko internautów, ale także osób związanych z byłym mężem Kubickiej. Szczególną uwagę zwrócił komentarz Tomsona, muzyka zespołu Afromental i bliskiego przyjaciela Aleksandra Barona. Pod jednym z postów muzyk zamieścił wpis: "Another one bites the dust [ang. kolejny odchodzi w zapomnienie]. Kondolencje dla pana!". Komentarz szybko zniknął z profilu, jednak internauci zdążyli wykonać zrzuty ekranu, które zaczęły krążyć w sieci.