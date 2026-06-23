Roksana Węgiel już od lat przyciąga uwagę mediów. Gdy w 2018 roku wygrała Eurowizję Junior, stała się osobą publiczną. Dziś nie mówi się wyłącznie o jej zawodowych osiągnięciach, ale również o życiu prywatnym. Emocje wzbudza bowiem relacja piosenkarki ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem, za którego wyszła w 2024 roku gdy miała 19 lat. Gwiazda poruszyła temat związku z producentem muzycznym, który ma dziecko z poprzedniego związku. Ujawniła, że pojawiły się u niej wątpliwości. Mówiła o tym, że cały świat był przeciwko ich relacji.

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Roksana Węgiel o związku z Kevinem Mglejem. Miała wątpliwości co do ich relacji

Roksana Węgiel otworzyła się na temat swojego związku z Kevinem Mglejem w rozmowie z portalem Viva.pl. Przyznała, że w pewnym momencie czuła, że wszyscy byli przeciwko nim. - Był taki moment, że cały świat, dosłownie, był przeciwko nam. I medialnie, i prywatnie. My byliśmy zdani po prostu sami na siebie - opowiadała. Roxie nie ukrywała, że pojawiły się u niej wątpliwości. Mglej również miał pewną zagwozdkę. - I tak, było wiele niewiadomych. Ja też miałam różne wątpliwości na samym początku, Kevin zapewne też. (...) On też miał takie myśli, w których zadawał sobie pytanie, czy on chce żyć na świeczniku. To też nie jest takie łatwe dla drugiej osoby. Wiem, że to pięknie wygląda z zewnątrz - jakieś ścianki, koncerty, wszystko lajtowo. Ale ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że często takie rzeczy są okupione psychicznym ciężarem - wyjaśniała Węgiel.

Roksana Węgiel o rozpoczęciu kariery w młodym wieku. Wspomniała o komentarzach na temat jej związku

Piosenkarka zwróciła również uwagę na to, że przez długi czas wiele osób traktowało ją jak dziecko. To sprawiało, że przypisywali sobie prawo do tego, by komentować jej życie prywatne. - Wiadomo też, że przez to, że zaczynałam w młodym wieku, ludzie dopisywali sobie takie prawo, że: "Okej, my musimy wiedzieć, co się u tej naszej małej Roksanki dzieje. U tego dzieciaczka". Rozumiem, że to był taki moment przejściowy i na pewno dla mojej drugiej połówki nie był łatwy - stwierdziła.

Węgiel mierzyła się z komentarzami na temat różnicy wieku między nią a jej mężem. - Myśmy byli na językach całej Polski, że tak nie powinno być, że do siebie nie pasujemy, że Kevin jest ode mnie starszy. Taka różnica wieku występuje w wielu związkach, ale nikt tego nie komentuje - podkreśliła.