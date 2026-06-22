W ostatnich dniach wokół Sandry Kubickiej zrobiło się wyjątkowo głośno. Wszystko za sprawą romantycznych kadrów z włoskiego wyjazdu, które modelka opublikowała w mediach społecznościowych. Pod jednym z wpisów pojawił się komentarz Tomsona, bliskiego przyjaciela Aleksandra Barona. Muzyk napisał: "Another one bites the dust (ang. kolejny odchodzi w zapomnienie - przyp. red.). Kondolencje dla pana!". Choć wpis szybko zniknął z sieci, internauci zdążyli uwiecznić go na zrzutach ekranu. Niedługo później Tomson udostępnił również materiał Szymona Majewskiego, który w żartobliwy sposób komentował nową relację Kubickiej.

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W sieci zawrzało po wpisie Tomsona. Teraz Kubicka opublikowała znaczące przesłanie

Sama zainteresowana nie odniosła się bezpośrednio do całej sytuacji. Zamiast tego na jej InstaStories pojawił się wpis, który wielu fanów może uznać za znaczący. Sandra udostępniła grafikę ze słowami: "Spokój, który czujesz bez nich, jest wart tego, by być 'czarnym charakterem' w ich historii" - możemy przeczytać na InstaStories. Choć modelka nie wskazała, do kogo kieruje te słowa, publikacja pojawiła się krótko po medialnej burzy związanej z komentarzami dotyczącymi jej życia prywatnego. Jedno jest pewne - jej wpis nie przeszedł niezauważony.

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Burza wokół Sandry Kubickiej i Adama Zaorskiego. To zrobił Tomson

Sprawa związana z Sandrą Kubicką i Adamem Zaorskim wciąż budzi emocje w sieci. Tomson na swoim InstaStories również udostępnił nagranie Szymona Majewskiego. Dziennikarz w swoim satyrycznym stylu odniósł się do wpisów nowego partnera modelki, który publicznie zachwycał się śniadaniem przygotowanym przez ukochaną. Postanowił podejść do tematu z przymrużeniem oka. - Hej, nowy narzeczony Kubickiej. Piszesz, że zrobiła ci kanapkę i się nad nią rozpływasz - uważaj, żebyś nie rozpłynął się całkiem. Ja teraz popłynę: "Wskażcie mi lepszą dziewczynę", bo ta ci zrobiła kanapkę - zaczął.

W dalszej części nagrania porównał sytuację do własnego małżeństwa, pokazując potrawy przygotowane przez żonę. - Pokazuję ci. To Magda, jest ze mną 33 lata. Rano kanapka, po południu patrz (na zdjęcie - przyp. red.). Pierożki, kartofle, szparagi - widzisz? (...) - powiedział, wywołując kolejną falę komentarzy internautów. Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ.