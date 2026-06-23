Pół roku po rozwodzie Kidman opublikowała zdjęcie Urbana. Ten gest mówi wiele

Nicole Kidman i Keith Urban tworzyli przez prawie 20 lat jedno z najpopularniejszych małżeństw w Hollywood. W 2025 roku para ogłosiła jednak, że się rozstała. Ich rozwód sfinalizowano w styczniu bieżącego roku i od tamtej pory obydwoje zaczęli na nowo układać swoje życie. Po kilku miesiącach od zakończenia sprawy rozwodowej, Kidman podzieliła się nagle wpisem w mediach społecznościowych, w którym wspomniała o Urbanie.

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Nicole Kidman dodała poruszające zdjęcie Keitha Urbana. Miała ważny powód

W 2026 roku Dzień Ojca w Stanach Zjednoczonych przypadł na niedzielę 21 czerwca. Z tej też okazji Kidman postanowiła zamieścić wzruszający wpis na Instagramie. Na InstaStories zamieściła dwie czarno-białe fotografie - jedną, na której widać aktorkę z jej tatą oraz drugie, na którym widoczny jest Keith Urban z dziećmi pary, Sunday i Faith. "Szczęśliwego Dnia Ojca dla wszystkich ojców" - podpisała krótko kadry gwiazda.

Przypomnijmy, że oprócz nastoletnich pociech, których ojcem jest muzyk, Kidman jest także mamą dorosłych już Belli i Connora. Są oni adoptowanymi dziećmi aktorki oraz Toma Cruise'a. Para była ze sobą związana w latach od 1990 do 2001 roku. Zdjęcia znanego aktora postanowiła jednak nie publikować.

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Córki rozwiedzionej pary mają mieszkać na co dzień z mamą. Po rozstaniu zdecydowano, iż Urban ma prawo do spędzania z nimi czasu co drugi weekend. Relacje nastolatek z ojcem mają przy tym nie należeć do najlepszych. Media rozpisywały się na ten temat w marcu, po tym, jak Sunday udzieliła wywiadu "Elle Australia", w którym nie wspomniała o Urbanie. - Moja mama jest niezwykle kreatywna. Zawsze odgrywała ważną rolę w moim życiu - skomentowała w rozmowie 17-latka, podkreślając też, iż Kidman ma być jej "największą inspiracją w życiu".

Muzyk nie przeszedł obok tych słów obojętnie. Jak poinformowało później źródło, cytowane przez New Idea, Urban był zaskoczony tym, że córka publicznie pominęła go w swojej wypowiedzi. - Był praktycznie odrętwiały. Mocno to w niego uderzyło - komentował informator. Więcej na temat całej sprawy przeczytacie w artykule: "Keith Urban zszokowany po wywiadzie córki. To nim wstrząsnęło".