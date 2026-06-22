Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński są nierozłączni od wielu lat. Na ślubnym kobiercu stanęli w 2014 roku, a w 2019 powitali na świecie syna Christophera. Obecnie gwiazda jest w drugiej ciąży. Nie każdy jednak wie, że Janachowska jest również macochą. Jabłoński ma dorosłego już syna z poprzedniego związku. Choć chłopak unika blasku fleszy i dba o prywatność, w 2023 roku prezenterka opublikowała z nim nagranie.

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W 2023 roku Oskar obchodził 18. urodziny. Jak się okazało, to właśnie na tę wyjątkową okazję Janachowska postanowiła podzielić się w sieci nagraniem z chłopakiem. Wszystko przez fakt, iż organizowała wówczas jego przyjęcie urodzinowe. "Tak wyjątkowe wydarzenie, jak osiemnastka nie zdarza się często. Tym bardziej jest mi miło, że Oskar powierzył mi organizację swojej imprezy, podczas której razem ze znajomymi świętował wejście w dorosłość" - pisała przy tym na Instagramie.

Co ważne, sama Janachowska ma mieć bardzo dobry kontakt z synem męża. W jednym z wywiadów odniósł się do tego Jabłoński. - (...) Zwierza się jej częściej niż mnie - komentował przed laty w rozmowie z Party.

Janachowska i JabłońskiOtwórz galerię

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński spodziewają się drugiego dziecka. Tak zareagowali na pytanie o płeć pociechy

Przypomnijmy, że pod koniec maja Janachowska ogłosiła, iż wraz z mężem spodziewają się drugiego dziecka. Od tamtej pory gwiazda udzieliła już kilku wywiadów, wyjawiając więcej szczegółów. Niedawno pojawili się m.in. w "Mówię Wam" u Mateusza Hładkiego. - Czuję się bardzo dobrze. Przede wszystkim bardzo szczęśliwa, bo to jest wyjątkowy okres w życiu. (...) Też już jestem w takim momencie ciąży, że jestem pełna energii, sił, już zapomniałam o tych nieprzyjemnych momentach, które towarzyszą na początku ciąży - mówiła w programie Janachowska. Prowadzący zapytał również o to, czy znają już płeć dziecka. Para chwilę się zawahała przed odpowiedzią.

- My przygotowujemy się w najbliższej przyszłości do gender reveal, zastanawiamy się, jak ten temat ugryźć. Wszyscy robią fajerwerki związane z tym momentem, my nadal szukamy własnego sposobu na to, jak się tym podzielić - wyznała jednak ślubna ekspertka.