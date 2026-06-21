Od rozstania Demi Moore i Bruce'a Willisa minęły już ponad dwie dekady. Aktorka jednak nadal pozostaje w kontakcie ze swoim byłym mężem. Jak wiadomo, Willis od lat zmaga się z demencją czołowo-skroniową. Aktor potrzebuje stałej opieki, którą zapewnia mu m.in. obecna żona - Emma Heming. Moore często go odwiedza i wspiera w trudnych chwilach. 21 czerwca aktorka opublikowała na swoim profilu wpis z okazji Dnia Ojca. Archiwalne zdjęcia Willisa z dziećmi poruszyły jego fanów.
"Pokolenia miłości. Dziś dziękujemy za naszego niezwykłego BW. Przesyłamy mnóstwo miłości wszystkim ojcom - dziś i każdego dnia" - napisała Demi Moore pod zdjęciami z Willisem. Jak wiadomo, para doczekała się trzech córek - Rumer, która urodziła się w 1988 roku, Scout, która przyszła na świat trzy lata później i Tallulah, którą byłe małżeństwo powitało w 1994 roku.
Na fotografiach, które dołączyła do wpisu Demi Moore, widzimy młodego Bruce'a Willisa spędzającego czas z córkami na różnych etapach ich życia. W komentarzach zaroiło się od zachwytów. "Widać, że go bardzo kochacie! Szczęśliwego Dnia Ojca dla Bruce'a", "Najlepszy aktor i wspaniały ojciec", "Jesteście wspaniali. Tworzycie cudowną rodzinę, mimo że nie jesteście razem. Wszystkiego dobrego dla was i dla waszych trzech córek" - pisali fani Willisa i Moore.
W rozmowie z "The Times" obecna żona aktora, Emma Heming przyznała, że ona i Willis mają teraz "swój własny język". "Chodzi tylko o to, by z nim siedzieć, chodzić z nim na spacery, słuchać, jak próbuje wyrażać emocje na własny sposób i pokazywać mu, że się to rozumie. Nie mogę zapytać, jak się czuje, co go boli albo co jest nie tak. Zamiast tego czytam jego mowę ciała, patrzę w oczy i staram się zrozumieć, co przeżywa. Porównuję to do instynktu rodzica" - tłumaczyła, podkreślając, że otępienie czołowo-skroniowe to wyjątkowo podstępna choroba. "Ciągle coś zabiera. Nawet kiedy wydaje się, że nie może zabrać już więcej, odbiera jeszcze odrobinę" - mówiła.